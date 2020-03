Les bénéfices de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco baissent de 20% en 2019

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Les bénéfices du géant pétrolier Saudi Aramco ont chuté de 20% en 2019 pour s’établir à 88,2 milliards de dollars, une forte baisse alors que le royaume s’apprêtait à inonder le marché mondial de l’énergie déjà affaibli, au milieu de la pandémie due à un nouveau coronavirus.

L’annonce de la société, officiellement connue sous le nom de Saudi Arabian Oil Co., n’a pas mentionné les plans du royaume pour augmenter sa production à des niveaux record après une réunion ce mois entre l’OPEP et la Russie dans laquelle un accord visant à réduire la la production. Cela a déclenché une baisse de 25% des prix du brut, la baisse quotidienne la plus prononcée depuis la guerre du Golfe de 1991 et les craintes d’une guerre des prix qui déprimerait davantage le marché.

Le baril de Brent, une référence internationale, se vendait 33 $ le baril dimanche, et les analystes craignaient qu’il ne continue de baisser. Bien que cela rend l’essence plus abordable pour les consommateurs et les compagnies aériennes, cela affecte également les sociétés pétrolières américaines et les personnes touchées par un ralentissement économique au milieu de la pandémie.

Dans son rapport de résultats, Aramco a attribué les chiffres à une baisse des prix du pétrole brut et à une réduction de la marge sur ses ventes de produits chimiques dérivés.

Il a également souligné le chaos en septembre d’une attaque contre le cœur de son infrastructure, qui a temporairement réduit de moitié la production dans le royaume. L’Arabie saoudite et l’Occident blâment l’Iran pour l’attaque, ce que Téhéran rejette malgré le fait que les missiles utilisés n’auraient pas pu atteindre leurs cibles s’ils avaient été tirés par les rebelles yéménites qui ont revendiqué la responsabilité de l’agression.

Saudi Aramco a déclaré un bénéfice de 88,2 milliards de dollars en 2019, contre 111,1 milliards de dollars en 2018.

