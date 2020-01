Les billets d’avion à l’étranger paieront également 30% supplémentaires du dollar «solidaire»

Enfin, les billets étrangers achetés chez Aerolineas Argentinas et d’autres compagnies aériennes locales, telles que Flybondi et JetSmart, paieront également la majoration de 30% du dollar «solidaire».

Cela a été confirmé Infobae sources du drapeau lui-même et également de l’AFIP, une organisation qui a réglementé ce matin la partie de la loi sur l’urgence économique que le Congrès a approuvée il y a quelques jours et que tant de doutes et de va-et-vient ont causé jusqu’à présent.

Aujourd’hui, de Airlines a expliqué que «La mise en œuvre de la taxe PAIS, telle que publiée par l’AFIP, touche tous les billets d’avion à l’étranger pour toutes les compagnies aériennes. Sans exception. Par conséquent, Aerolineas Argentinas est atteint par cette disposition ».

“Après avoir vu le règlement, la taxe atteindra toutes les compagnies aériennes qui vendent des billets à l’étranger », Ils ont élargi les porte-parole de l’entreprise. “Ce qui a changé, c’est que le règlement AFIP est sorti et il a été déterminé que nous sommes atteints”, ont-ils précisé.

Bien qu’au départ, le contraire ait été dit, les billets d’avion internationaux paieront la surtaxe car oui ou oui, parce que ce sont de tels billets, ils ont recours au marché unique des changes.

Ainsi, tous les passages à l’étranger qui ont été effectués à partir du 23 décembre, jour de l’approbation de la pose d’urgence, paieront 82 dollars. Les cartes et les banques seront les agents de retenue pour ces cas et si quelqu’un a payé en espèces, il devra également payer le supplément via un formulaire AFIP.

La taxe ne peut être évitée que si le récapitulatif de la carte, par cas, est payé à partir d’un compte en dollars.

Jusqu’à présent, il y avait des doutes sur ce que l’entreprise ferait à ce sujet, même certains représentants du gouvernement national l’ont exprimé de cette façon. Le 23 décembre, le chef de cabinet Santiago Cafiero Il a déclaré que l’achat de billets à l’étranger par le biais de la compagnie Aerolineas Argentinas ne serait pas atteint par le dollar “solidaire”. “Les passages en pesos sont en pesos”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si le dollar touristique atteindrait ces billets.

Il a dit à l’époque que “les dépenses courantes qui sont faites en dollars portent 30 pour cent”, tandis que “celles qui ne le sont pas, non”.