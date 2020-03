Les biologistes synthétiques pensent qu’ils peuvent développer un meilleur vaccin contre le coronavirus que la nature ne le pourrait

Alors que les entreprises se précipitent pour développer et tester des vaccins contre le nouveau coronavirus, la Fondation Bill et Melinda Gates et les National Institutes of Health parient que les scientifiques peuvent faire encore mieux que ce qui est actuellement en préparation.

Si, comme cela semble tout à fait possible, le virus Covid-19 devient une partie permanente de la ménagerie microbienne du monde plutôt que d’être éradiqué comme le coronavirus antérieur du SRAS, des approches de nouvelle génération seront nécessaires pour combler les lacunes des vaccins, même les plus avancés: Leur développement et leur fabrication prennent des années, ils deviennent obsolètes si le virus évolue et la réponse immunitaire qu’ils produisent est souvent faible.

Avec le financement de Gates et des NIH, le domaine émergent de la biologie synthétique répond au SOS sur Covid-19, visant à concevoir des vaccins qui surmontent ces obstacles. «Nous sommes tous contre le virus», a déclaré Neil King de l’Université de Washington, qui fait partie de la chasse au vaccin contre le coronavirus depuis 2017.

Bien que la Fondation Gates diffuse ses paris sur plusieurs plates-formes vaccinales de pointe, y compris celles utilisant du matériel génétique, une basée sur la biologie synthétique est très prometteuse. «Nous avons peut-être besoin d’une approche qui peut vous rapporter des millions, voire des milliards de doses», a déclaré l’immunologue et médecin Lynda Stuart, qui dirige la recherche sur les vaccins de la fondation. Gates a annoncé le mois dernier qu’il allouerait 60 millions de dollars à la recherche Covid-19, y compris les vaccins.

Un vaccin créé par le bricolage de synbio semble non seulement évolutif à un niveau de milliards mais aussi comme il fonctionnera sans avoir besoin de réfrigération. Tout cela, a déclaré Stuart, “sera extrêmement important pour protéger les personnes contre les coronavirus qui sont autrement laissés pour compte, comme ceux en Afrique subsaharienne”.

King et ses collègues synbio savaient qu’il y aurait une autre épidémie de coronavirus, comme les épidémies de SRAS et de MERS avant celle-ci, a-t-il dit, “et il y en aura une autre après cela”, peut-être d’un autre membre de cette famille de virus. «Nous avons besoin d’un vaccin universel contre le coronavirus.»

Atteindre cet objectif est si élevé sur la liste des tâches des scientifiques que lorsque le président Trump a visité le NIH la semaine dernière, sa tournée comprenait le laboratoire qui collabore avec les UW, et les chercheurs lui ont montré une maquette de ce que la biologie synthétique peut faire: concevoir et construire des nanoparticules hors des protéines et attacher des molécules virales dans un tableau répétitif de sorte que, lorsque le tout est emballé dans un vaccin, il peut rendre les gens résistants au nouveau coronavirus. (Le système immunitaire humain a évolué pour interpréter les arrangements répétitifs des molécules comme un signe de danger: les parois cellulaires bactériennes ont des groupes chimiques répétitifs sur eux.)

Avec quelques ajustements, la nanoparticule peut être parsemée de molécules provenant de coronavirus supplémentaires pour, espèrent les scientifiques, se protéger contre tous – le virus original du SRAS, le MERS, et, surtout, une forme mutée du virus provoquant Covid-19, appelé SARS-CoV-2.

Même par rapport aux vaccins à ADN et ARN contre Covid-19 que Moderna Therapeutics, CureVac et Inovio Pharmaceuticals accélèrent vers les tests humains, l’approche synbio présente des avantages. Les vaccins expérimentaux de ces sociétés contiennent des brins synthétiques (c’est-à-dire fabriqués en laboratoire) d’ARN ou d’ADN qui codent pour les molécules de protéines à la surface du virus. Une fois que le vaccin a livré le matériel génétique dans les cellules, les cellules suivent les instructions génétiques pour produire la protéine virale. L’idée est que le corps verrait cela comme étranger, générerait des anticorps contre lui et, si tout se passe bien, acquiert ainsi une immunité contre le virus. Mais les tests de sécurité des vaccins à ARNm ont révélé des événements indésirables, et on ne sait pas à quel point ils seront puissants. Moderna prévoit de commencer les tests de sécurité chez des volontaires sains le mois prochain.

Avec tout le respect dû à la nature, les biologistes synthétiques croient qu’ils peuvent faire mieux. À l’aide d’ordinateurs, ils conçoivent de nouvelles nanoparticules de protéines auto-assemblées parsemées de protéines virales, appelées antigènes: ces particules de type porc-épic seraient les tripes d’un vaccin. Si des tests sur des animaux de laboratoire du premier de ces vaccins à nanoparticules sont une indication, il devrait être plus puissant que les vaccins viraux à l’ancienne comme ceux contre la grippe ou les antigènes viraux seuls (sans la nanoparticule).

La première étape vers la molécule qui a été présentée à Trump est de “jouer aux Legos avec des protéines”, comme l’a dit King.

Cela commence par la nanoparticule – le corps du porc-épic. Sa forme et sa composition doivent être telles que les éléments constitutifs de la protéine non seulement s’assemblent spontanément et se collent ensemble, mais aussi se transforment en quelque chose qui peut afficher les antigènes viraux d’une manière à laquelle le système immunitaire réagira fortement. En utilisant un algorithme de conception de protéines de calcul, les scientifiques pourraient déterminer que, par exemple, une nanoparticule de 25 nanomètres de diamètre et composée de 60 pièces identiques est idéale pour présenter les antigènes pour leurs faces latérales les plus inductrices d’immunité vers l’extérieur, où le système immunitaire peut le plus facilement ” voir ».

“Nous pourrions essayer 1 million de variantes sur ordinateur” avant de trouver la forme optimale et la composition protéique, ce qui signifie quelle séquence protéique formera spontanément la nanoparticule idéale, a déclaré King.

La prochaine étape consiste à prendre de l’ADN fabriqué en laboratoire qui code pour la protéine conçue, à la coller dans la bactérie E. coli et à attendre que les insectes suivent les instructions génétiques, fabriquant la protéine souhaitée comme une toute petite chaîne d’assemblage vivante. Extraites des bactéries, purifiées et mélangées dans un tube à essai, les protéines s’auto-assemblent spontanément dans la nanoparticule sur mesure.

“Quand cela fonctionne, nous obtenons exactement la protéine que nous avons conçue par ordinateur, avec chaque atome où nous le voulons”, a déclaré King.

L’étape suivante consiste à coller les piquants sur le porc-épic. Pour le virus qui cause Covid-19, les piquants sont la «protéine de pointe», une molécule qui s’insère dans les récepteurs des cellules et introduit le virus à l’intérieur. Des scientifiques dirigés par David Baker, de l’UW, ont prédit la structure de cet antigène à partir du génome du virus, et des scientifiques de l’Université du Texas, d’Austin et du NIH l’ont confirmé avec une forme de microscopie électronique gagnante du prix Nobel.

King et ses collègues examinent ensuite la protéine de pointe pour voir quelle partie de celle-ci pourrait le mieux fonctionner dans un vaccin et comment en positionner plusieurs copies. «Il s’avère que si vous en collez 20 sur votre nanoparticule dans un réseau ordonné et répétitif, vous pouvez obtenir une réponse immunitaire plus forte qu’avec le [spike] seule protéine », a déclaré Baker – une autre raison pour laquelle l’approche des nanoparticules pourrait s’avérer plus efficace que les vaccins à ARN et ADN. Le NIH et les groupes UW ont commencé à tester les nanoparticules cloutées d’antigène chez la souris pour voir quel type de réponse immunitaire elles déclenchent.

Faire des nanoparticules le cœur d’un vaccin “fait un certain nombre de choses utiles”, a déclaré Stuart. Il réduit ou élimine le besoin d’un adjuvant, un ingrédient qui stimule la réponse immunitaire; la nanoparticule suffit à elle seule. Le fait de coller des antigènes rend le complexe si tolérant à la chaleur (“vous pourriez presque le faire bouillir”, a déclaré Stuart) que la réfrigération n’est pas nécessaire, une caractéristique cruciale pour le déploiement des vaccins dans les pays pauvres en ressources. Et parce que la nanoparticule peut être parsemée d’antigènes de plusieurs virus, a-t-elle dit, “vous pourriez obtenir un vaccin contre le coronavirus.”

Ils sont prudemment optimistes en raison d’un récent succès. Un vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (RSV), la principale cause de pneumonie chez les enfants, est également composé d’une nanoparticule conçue par ordinateur qui s’auto-assemble à partir de blocs de construction protéiques et est parsemé d’une version conçue de l’antigène clé du RSV. Testé chez la souris et le singe, il a produit 10 fois plus d’anticorps qu’un vaccin RSV expérimental basé sur une technologie traditionnelle, a rapporté l’équipe de King l’année dernière dans Cell. La start-up de biotechnologie de Seattle, Icosavax, fait évoluer le vaccin vers des essais cliniques. (King préside son conseil consultatif scientifique.)

C’était la première fois que la structure et d’autres caractéristiques d’un antigène étaient conçues au niveau atomique et incorporées dans un vaccin, ont écrit les scientifiques du géant du vaccin GSK, saluant le travail comme «un saut quantique» dans la conception du vaccin.

La Fondation Gates, en plus de soutenir la recherche, travaille à jumeler les scientifiques avec les fabricants, a déclaré Stuart: “Nous voulons identifier les personnes qui peuvent les fabriquer à grande échelle.”

À mesure que Covid-19 se propage, «l’échelle» semble plus grande que quiconque ne l’imaginait.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article est initialement paru le 9 mars 2020

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

