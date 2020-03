Les bombes à fusion sont parfaites pour la course aux armements

Publié à l’origine en mars 1950

«Bien que la fission puisse être contrôlée de manière ordonnée pour produire une puissance utile dans un réacteur, la réaction de fusion n’offre actuellement aucune perspective d’utilisation, sauf en termes d’explosion. La décision de fabriquer la bombe à fusion a été prise, et dans le monde de crainte et de jalousie très nationalistes que nous habitons maintenant, on peut supposer que c’est la bonne décision, c’est-à-dire pour la course aux armements. [The first fusion bomb was subsequently detonated on November 1, 1952, at Eniwetok Atoll.]

—Américain scientifique, mars 1950

