Les bombes larguées des Zeppelins sont très précises

Publié à l’origine en mai 1914

“Dr. Hugo Eckener de Luftschiffbau Zeppelin en Allemagne est responsable de révélations surprenantes sur le tir aérien tel que pratiqué par les Zeppelins modernes. À partir d’une altitude sûre de 5000 pieds, des bombes lourdes ont été larguées dans des cercles marqués par des bouées sur l’eau de l’Elbe inférieur, de seulement 15 pieds de diamètre, montrant que des bombes pouvaient également être larguées dans les entonnoirs des navires de guerre. Des tests effectués à terre ont montré qu’à une altitude égale, une gare pouvait être complètement détruite par quatre de ces bombes. » [Three months later World War I broke out; shortly after, Zeppelins dropped bombs on Liège and Antwerp in Belgium.]

—Américain scientifique, mai 1914

