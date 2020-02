Les bourdons résolvent un puzzle psychologique du XVIIe siècle

En 1688, le philosophe irlandais William Molyneux écrivit à son collègue John Locke avec un puzzle qui continue de susciter l’intérêt des philosophes et des scientifiques à ce jour. L’idée était simple: une personne née aveugle, qui a appris à distinguer des objets au toucher, serait-elle capable de les reconnaître uniquement à vue si elle retrouvait la capacité de voir?

La question, connue sous le nom de problème de Molyneux, cherche à savoir si l’esprit humain a un concept intégré de formes qui est si inné qu’une telle personne aveugle pourrait immédiatement reconnaître un objet avec une vision restaurée. L’alternative est que les concepts de formes ne sont pas innés mais doivent être appris en explorant un objet à travers la vue, le toucher et d’autres sens, un processus qui pourrait prendre beaucoup de temps en partant de zéro.

Il y a quelques années, on a tenté de résoudre ce casse-tête en testant le problème de Molyneux chez des enfants aveugles congénitaux mais qui ont ensuite retrouvé la vue grâce à la chirurgie de la cataracte. Bien que les enfants n’aient pas été immédiatement en mesure de reconnaître des objets, ils ont rapidement appris à le faire. Les résultats étaient équivoques. Un certain apprentissage a été nécessaire pour identifier un objet, mais il est apparu que les participants à l’étude ne partaient pas complètement de zéro.

Lars Chittka de l’Université Queen Mary de Londres et ses collègues ont essayé de trouver une réponse, cette fois en utilisant une autre espèce. Pour tester si les bourdons peuvent former une représentation interne d’objets, Chittka et son équipe ont d’abord formé les insectes à distinguer les sphères et les cubes à l’aide d’une récompense en sucre. Les abeilles ont été entraînées à la lumière, où elles pouvaient voir mais pas toucher les objets qui étaient isolés à l’intérieur d’une boîte de Pétri fermée. Ensuite, ils ont été testés dans l’obscurité, où ils pouvaient toucher mais pas voir les sphères ou les cubes. Les chercheurs ont découvert que les invertébrés passaient plus de temps au contact de la forme qu’ils avaient été formés à associer à la récompense en sucre, même s’ils devaient se fier au toucher plutôt qu’à la vue pour discriminer les objets.

Les chercheurs ont également fait le test inverse avec des bourdons non entraînés, leur enseignant d’abord des récompenses dans l’obscurité (où ils pouvaient toucher mais pas voir les sphères ou les cubes), puis les tester à la lumière (où ils pouvaient voir mais pas toucher les objets) . Encore une fois, les abeilles ont pu reconnaître la forme associée à la récompense en sucre, malgré le fait qu’elles devaient se fier à la vue plutôt qu’au toucher dans le test. En bref, “les abeilles ont résolu le problème de Molyneux”, explique Chittka.

Un corpus substantiel de travaux a documenté les capacités de reconnaissance visuelle des abeilles. Les chercheurs savaient auparavant que les insectes pouvaient reconnaître des motifs de couleurs compliqués dans les fleurs et même les visages humains. Mais la plupart de ces tâches de reconnaissance de formes peuvent être effectuées avec des détecteurs de caractéristiques très simples – par exemple, l’orientation des neurones des bords, le champ de luminosité, etc. “Vous pourriez faire beaucoup de reconnaissance de motifs apparemment avancée sans avoir réellement une image virtuelle flottant dans votre tête, une sorte de représentation de l’objet”, dit Chittka. «C’était donc toujours la grande question: existe-t-il, de la même manière que notre perception fonctionne, une sorte de représentation d’objet à l’intérieur de la tête des abeilles plutôt que de simples éléments de l’image qui sont, en quelque sorte, liés à des récompenses?»

Le fait que les insectes étaient capables de distinguer les formes en transférant des informations à travers les modalités sensorielles suggère qu’ils représentent les caractéristiques des objets et peuvent y accéder par la vue ou le toucher. «C’est pourquoi nous sommes ravis de cela», explique Chittka, physiologiste sensoriel des abeilles et écologiste comportemental.

Les experts qui n’ont pas participé à l’étude sont également intrigués mais expriment certaines réserves. L’expérience montre que les abeilles peuvent transférer une caractéristique qu’elles ont identifiée d’une modalité sensorielle à une autre, explique Ludwig Huber, zoologue à l’Université de médecine vétérinaire de Vienne, qui a étudié l’intégration sensorielle transmodale chez les mammifères et les oiseaux. “Mais la grande question est” Quelle est cette caractéristique, et à quel point est-elle abstraite? “” Les abeilles peuvent être capables de faire la distinction entre des surfaces arrondies et des arêtes vives en transférant des informations sensorielles d’un mode à un autre sans reconnaître les objets ou en avoir une représentation interne, soutient-il.

Huber s’interroge également sur la validité réelle de l’expérience. Dans la nature, les bourdons dépendent probablement de la vue et des indices olfactifs pour reconnaître les fleurs, par exemple. Il aimerait voir un test qui ressemble davantage aux types d’objets et aux signaux sensoriels que les abeilles sont susceptibles de rencontrer dans la nature.

Jonathan Birch, un philosophe des sciences étudiant la sensibilité animale à la London School of Economics and Political Science, prévient que les abeilles peuvent avoir eu une expérience antérieure associant des informations visuelles et tactiles sur les bords droits et les surfaces courbes dans le contexte de leurs nids, il est donc impossible d’éliminer la possibilité qu’une partie de l’intégration sensorielle croisée soit apprise plutôt qu’innée.

Pour Chittka, le but ultime est de savoir si les abeilles ont une conscience, ce que les neurosciences et les sciences cognitives étudient souvent en se concentrant sur l’intégration d’informations provenant de différents sens. Ses travaux antérieurs avec les bourdons montrent qu’ils ont des capacités sophistiquées d’apprentissage et de mémoire. «Aucune de ces tâches – et la performance des abeilles – n’est un indicateur formel de la conscience. En fait, rien n’est “, a déclaré Chittka lors de sa présentation lors de la récente réunion annuelle de la Society for Integrative and Comparative Biology à Austin, Tex.” Mais tous ces éléments pris ensemble, je pense, poussent les probabilités dans la bonne direction. “