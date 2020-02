Les bourses européennes sont à nouveau citées avec de lourdes pertes par crainte des effets des coronavirus

Les les principaux marchés européens ont ouvert ce jeudi avec de fortes pertes, au milieu d’une nervosité croissante dans le secteur financier mondial en raison des effets économiques de la flambée de coronavirus qui est apparue en Chine et se propage dans différentes parties du monde.

Index Le FTSE en 100, à Londres, a baissé de 1,51% tandis que le DAX de Francfort l’a fait en 1,55%. Alors que le Le CAC 40 à Paris a baissé de 1,42% et le FTSE MIB à Milan de 1,81%.

Alors que l’indice européen Stoxx 600 a subi une baisse de 1,62%.

Après cinq jours de pertes, Mercredi, les bourses européennes s’étaient partiellement stabilisées, avec des hausses de 0,09%, 0,35% et 1,44% respectivement en France, au Royaume-Uni et à Milan. Alors que l’Allemagne avait clôturé avec une légère baisse de 0,12%.

Ce jeudi, cependant, il semble que les lourdes pertes soient revenues sur les places, un contexte d’incertitude sur la progression du coronavirus et la course des investisseurs vers des actifs sûrs tels que les obligations et l’or, qui ont atteint un maximum de sept ans.

Cependant, le rendement des bons du Trésor américain s’éloignait des records minimums touchés la veille, tandis que les futures sur les indices de Wall Street ont changé de tendance et pointé vers une ouverture à la hausse après avoir perdu plus de 3% mardi. en raison de la nouvelle que le coronavirus s’était propagé dans des dizaines de pays.

De plus, le prix du pétrole a continué de baisser jeudi et le baril de pétrole WTI, la référence aux Etats-Unis, Il avait atteint son plus bas niveau mercredi depuis janvier 2019, dans un marché préoccupé par la progression du coronavirus.

En Asie, les résultats ont été mitigés ce jeudi. Le Nikkei 225 japonais a perdu 2,13%, tandis que les sacs chinois de Hang Seng et Shanghai ont augmenté de 0,31% et 0,11%.

La peur de l’épidémie a provoqué mercredi la suspension du match du tournoi de rugby des Six Nations entre l’Irlande et l’Italie, prévu le 7 mars.

Les Jeux Olympiques de Tokyo-2020 resteront, ont annoncé mercredi les organisateurs, tandis que le gouvernement japonais appelle à annuler ou à réduire les grands événements de masse des prochaines semaines par crainte de l’expansion du coronavirus.

Les Jeux Olympiques débuteront le 24 juillet et se termineront le 25 août.