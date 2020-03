Les Californiens ont demandé de prolonger la détention

LOS ANGELES (AP) – Confrontés à l’augmentation des cas de nouveau coronavirus et à plus de 100 décès en Californie, les législateurs ont demandé aux résidents de l’État de passer un deuxième week-end à la maison alors qu’ils étaient détenus en détention pour ralentir la propagation. de la maladie.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré samedi que le nombre de patients hospitalisés avec COVID-19 était passé à plus de 1 000 en Californie et que le nombre de personnes admises dans des unités de soins intensifs du jour au lendemain avait doublé, passant de 200 à plus de 400.

Il a noté que les chiffres sont relativement modestes par rapport aux 52 000 cas confirmés à New York, l’épicentre de l’épidémie aux États-Unis, bien qu’en raison de la tendance, les hôpitaux pourraient être saturés en Californie.

La Californie pourrait faire face à des conditions similaires à celles de New York “si nous cessons de pratiquer la distance physique … Si nous suspendons notre politique de rester à la maison … Si nous reprenons nos routines normales sans aplatir la courbe” de l’infection, a déclaré Newsom lors d’une Il visite une entreprise de la Silicon Valley qui répare des respirateurs obsolètes pour livraison aux hôpitaux.

L’aggravation de la crise a été révélée par l’annonce samedi de la détection de 12 personnes âgées atteintes de COVID-19 dans un asile de la ville déserte de Yucaipa, dans le sud de la Californie.

Une femme de 89 ans qui y vivait est décédée jeudi de la maladie, selon les autorités de santé publique du comté de San Bernardino. Les autorités ont déclaré qu’elles s’efforcent de tester un nombre indéterminé de résidents et d’employés d’asile.

“Cette épidémie est un signal pour les habitants du comté qui n’ont pas sérieusement envisagé la pandémie et sont réticents à se conformer aux ordres et règlements de santé publique face à la menace très réelle posée par COVID-19”, a déclaré le Dr Erin Gustafson, directeur. santé publique du comté.

Les photographes d’Associated Press Jeff Chiu à San Francisco et Mark Terrill à Los Angeles ont contribué à ce reportage.