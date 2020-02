Les camions de production de retour en décembre au Mexique en raison de l’incertitude quant à l’utilisation de diesel propre

MEXICO CITY, 19 février (.) – La production de camions et d’autobus au Mexique a fortement chuté en décembre, en partie en raison de l’incertitude qui persiste concernant la mise en œuvre d’une norme environnementale qui obligerait les fabricants à assembler et à Ne commercialisez que des véhicules utilisant du diesel propre à court terme.

L’assemblage de véhicules lourds a baissé de 37,2% le mois dernier de l’année dernière, à 9 005 unités, consolidant la tendance à la baisse depuis août, bien que la production tout au long de 2019 ait enregistré un record et augmenté de 12,1% en rythme annuel, selon les chiffres publié mercredi par l’Anpact, qui rassemble des entreprises telles que Navistar, Kenworth, Mercedes-Benz, Freightliner et Volkswagen.

L’association sectorielle attribue les pertes de production mensuelles à l’indécision des entreprises de transport de renouveler leurs flottes en raison de l’incertitude quant à une règle sur l’utilisation obligatoire du diesel propre (DUBA) à partir de 2021.

Le doute réside dans le fait que la compagnie pétrolière d’État Pemex, le plus grand distributeur de carburants au Mexique, ne sera pas en mesure de fournir DUBA avant 2025, ce qui laisserait les transporteurs sans l’approvisionnement garanti.

L’Anpact demande de modifier la norme environnementale afin que les moteurs qui utilisent du diesel conventionnel puissent coexister avec ceux qui nécessitent DUBA jusqu’à ce que l’approvisionnement en diesel propre soit garanti dans tout le Mexique.

Les ventes en gros, les plus représentatives du secteur, ont également baissé de 33,6% en décembre, à 2 828 unités, ce qui, pour Miguel Elizalde, président de l’Anpact, montre que la norme environnementale affecte plus l’industrie que les commerçants.

Les exportations, qui représentent 85% de la production, ont baissé de 27,4% en décembre après une baisse de 4,2% en novembre, affectées par la baisse de la demande aux États-Unis et au Canada, ses principaux marchés, qui affecte également le ralentissement de la production , selon l’association.

Tout au long de l’année, cependant, les expéditions à l’étranger ont augmenté de 13,9% au rythme annuel et ont atteint un niveau record de 168 265 unités, a déclaré Anpact, qui note que le Mexique est le sixième plus grand producteur et exportateur de véhicules lourds au monde.

(Rapport de Sharay Angulo, édité par Adriana Barrera)