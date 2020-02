Les candidats à la présidentielle américaine ignorent qui dirige le Mexique

Bien que pour certains, cela semble incroyable, deux candidats à la présidence des États-Unis ne savaient pas qui était le président du Mexique. Les candidats démocrates à la présidence des États-Unis ont déclaré qu’ils ne savaient pas ou n’avaient pas oublié qui dirigeait le Mexique. Un seul des candidats interrogés savait comment répondre qui dirigeait le Mexique.

Les candidats démocrates à la présidentielle Amy Klobuchar et Tom Steyer ont été pris par surprise quand on leur a demandé dans une interview télévisée au Nevada de dire le nom du président du Mexique, a indiqué AP.

Klobuchar, Steyer et Pete Buttigieg, un autre candidat démocrate pour les élections de 2020, ont été interrogés lors d’entretiens personnels avec la station hispanophone Telemundo jeudi soir s’ils savaient le nom du président dont le pays borde les États-Unis, qui est Andrés Manuel López Obrador (AMLO), qui a pris ses fonctions en décembre 2018.

“Non”, a été la réponse de Klobuchar, sénateur du Minnesota pendant trois périodes.

Steyer, un homme d’affaires millionnaire, a répondu: “J’ai oublié.”

Buttigieg, ancien maire de South Bend, Indiana, était le seul des trois à connaître la réponse. “López Obrador, j’espère”, a-t-il dit avec un sourire.

Les entretiens avec les candidats ont été menés après un forum de candidats organisé par la League of United Latin American Citizens, la plus grande organisation de défense des droits civiques des Hispaniques aux États-Unis.

Buttigieg, Klobuchar et Steyer étaient les seuls candidats à y assister. Le sénateur Bernie Sanders du Vermont s’est adressé au public par vidéo.

Le Nevada a une grande population immigrée et les Hispaniques sont des électeurs cruciaux pour les démocrates. L’État sera le troisième à intervenir dans la nomination présidentielle démocrate lors de la tenue de ses assemblées de parti le 22 février.

Pour certains, le fait que les candidats à la présidence américaine ils ne savaient pas qui était le président du Mexique pourrait être embarrassant.

Mexique: une nouvelle filtration sur le féminicide provoque des protestations

Des images du corps écorché et poignardé d’une jeune femme à Mexico ont fait la une de certains journaux cette semaine et la colère de dizaines de jeunes a éclaté à nouveau vendredi parce qu’une telle exposition était considérée par les féministes comme un manque de respect plus envers toutes. les femmes.

“Cela me met en colère de voir comment Ingrid a été assassinée, comment les médias ont exposé son corps”, a lu une jeune femme cagoulée devant le Palais national qui s’est seulement identifiée comme membre d’un groupe de l’État de Mexico. «Cela nous met en colère de voir comment la société nous juge en disant que ce ne sont pas les moyens de politiser notre colère. Si nos protestations troublent leur paix, ils n’auront pas la paix tant que nous n’aurons pas de justice », a-t-il ajouté. “Nous ne sommes pas en colère, nous sommes en colère.”

Des slogans tels que “Mexico feminicida” ou “Ils nous tuent” ont été entendus à nouveau tout au long de la journée à différents moments et endroits dans la capitale d’un pays où dix femmes sont tuées quotidiennement, apparemment uniquement pour être. En 2019, il y en avait 3825, selon le gouvernement fédéral, soit 7% de plus que ceux enregistrés en 2018.