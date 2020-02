Les candidats démocrates ont accusé Michael Bloomberg d’avoir “acheté” l’élection présidentielle

Avec moins d’une semaine avant les assemblées du Nevada, Les candidats démocrates à la présidentielle qui ont fait campagne dimanche se sont concentrés sur un rival qui n’a pas contesté l’État.

Bernie Sanders, Joe Biden et Amy Klobuchar ont souligné le milliardaire Mike Bloomberg, qu’ils ont accusé d’avoir acheté leur laissez-passer pour les élections, et ont clairement indiqué qu’ils étaient impatients d’y faire face dans un débat.

“Vous pensez que vous pouvez acheter ce choix,” a déclaré Sanders de l’ancien maire de New York lors d’un événement à Reno. “Eh bien, j’ai des nouvelles pour M. Bloomberg: les Américains en ont assez que les milliardaires achètent les élections!”

Les attaques des candidats sont une indication du sérieux avec lequel Bloomberg commence à être pris alors qu’il gagne en force dans le concours et est sur le point de se qualifier pour le débat démocratique de mercredi à Las Vegas.

Il a évité d’aller dans les États où les caucus sont traditionnellement organisés en premier, y compris le Nevada, et s’est plutôt concentré sur 14 États qui voteront dans la primaire supermars le 3 mars. Il a dépensé plus de 417 millions de dollars de sa fortune pour faire de la publicité à l’échelle nationale, un montant sans précédent pour tout candidat à une élection primaire.

L’accent est mis sur Bloomberg tout en de nombreux démocrates du courant conservateur sont inquiets au sujet de la première forteresse de Sanders, qui a remporté la primaire du New Hampshire la semaine dernière et est essentiellement à égalité en Iowa avec Pete Buttigieg, ancien maire de South Bend, Indiana.

Sanders espère remporter une victoire samedi au Nevada tandis que les modérés ont du mal à se joindre à soutenir un candidat qui pourrait être un contrepoids au sénateur du Vermont, qui a longtemps prétendu être un démocrate socialiste.

Les centaines de millions de dollars Bloomberg a destiné les États qui voteront lors du super mardi n’ont fait qu’augmenter le sentiment d’incertitude entourant la course démocrate.

Dans le programme «Face the Nation» de la chaîne CBS, Klobuchar a accusé Bloomberg d’éviter l’examen minutieux en remplissant des publicités électroniques et en contournant les débats télévisés et les interviews difficiles.

“Je pense qu’il ne peut pas se cacher derrière les vagues hertziennes et l’argent”, dit-il. «Je pense qu’il doit venir aux présentations. Et personnellement, je pense que cela doit être sur la scène du débat. »

Biden, sur le programme “Meet the Press” de la NBC, a déclaré que Bloomberg fera face à un examen plus approfondi à mesure que la course progresse, et a mentionné son expérience sur les questions de course.

“Soixante milliards de dollars peuvent vous rapporter beaucoup de publicité, mais ils ne peuvent pas effacer vos antécédents”dit-il.