Les cartes des ondes de tempête avertiront les résidents côtiers des inondations potentiellement mortelles

Le National Hurricane Center intensifie ses avertissements sur les ondes de tempête et commencera à publier des cartes cet été qui montrent où les tempêtes tropicales sont susceptibles de provoquer des inondations le long des côtes de l’Atlantique et du Golfe.

Les cartes en couleur des ondes de tempête rempliront la même fonction d’avertissement que les cartes traditionnelles des ouragans du centre, que le président Trump a renommées l’année dernière avec un Sharpie pour montrer de manière inexacte que l’ouragan Dorian pourrait frapper l’Alabama.

Les nouvelles cartes des ondes de tempête mettront en évidence en rouge les zones côtières susceptibles d’être inondées et montreront la hauteur attendue de l’onde de tempête à de nombreux endroits. Les cartes sont destinées à avertir le public d’un danger potentiel qui est souvent négligé car les gens se concentrent sur la vitesse des vents des ouragans et les trajectoires probables des tempêtes.

“Il est plus facile de transmettre rapidement les zones où vous vous attendez à ce que l’onde de tempête se produise à l’aide d’un graphique”, a déclaré Michael Brennan, chef de branche de l’unité de spécialistes des ouragans du centre des ouragans à Miami.

Les ondes de tempête liées aux ouragans sont une menace mortelle qui provoque des inondations dangereuses dans les communautés le long de la côte des États-Unis.Elle atteint également l’intérieur des terres pour affecter les baies et les sons. L’ouragan Sandy, qui avait été un faible ouragan avant de toucher terre en 2012, a provoqué une onde de tempête qui a causé des milliards de dollars de dégâts le long des côtes fortement peuplées de New York et du New Jersey.

L’ouragan Irma de 2017 a provoqué des inondations massives d’ondes de tempête dans le nord-est de la Floride, entraînant quatre morts, même si la tempête a touché terre dans la partie sud-est de l’État. L’onde de tempête d’Irma a également endommagé Porto Rico et les îles Vierges américaines, même si l’ouragan n’a touché aucun des territoires.

Le centre des ouragans publiera les cartes environ 48 heures avant que des vents ou des ondes de tempête ne frappent la côte du Golfe, la côte Atlantique, Porto Rico ou les îles Vierges. Les cartes utiliseront les données collectées depuis longtemps par le centre des ouragans.

«C’est une excellente idée de fournir ces informations», a déclaré Anna Weber, analyste principale des politiques au Natural Resources Defence Council, spécialisée dans la résilience côtière. «Les cartes et les graphiques sont beaucoup plus convaincants que les tableaux de chiffres.»

Une loi de 2017, appelée Weather Research and Forecasting Innovation Act, a ordonné à la NOAA, qui supervise le centre des ouragans, d’améliorer «la prévision et la communication des ondes de tempête des ouragans».

Brennan a déclaré que le centre a reconnu à lui seul la nécessité d’un meilleur affichage visuel des possibles inondations dues aux ondes de tempête.

Le centre des ouragans publie actuellement une variété de graphiques qui représentent la vitesse du vent, les trajectoires probables et les heures d’arrivée des ouragans. La carte modifiée par Trump en août – «Ouragan Dorian Forecast Track and Intensity» – montrait Dorian se déplaçant à travers les Caraïbes en direction de la Floride.

Trump a ajouté une boucle bizarre à l’encre noire pour montrer à tort que Dorian pourrait frapper le sud-est de l’Alabama.

Weber de NRDC a déclaré qu’elle pouvait prévoir une nouvelle carte des ondes de tempête “mal interprétée et utilisée involontairement pour diffuser de mauvaises informations”.

Brennan a déclaré que les cartes montreront des informations explicatives telles que le moment où les inondations sont susceptibles de se produire en plus de la hauteur attendue de l’onde de tempête.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.