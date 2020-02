Les cas dans les prisons augmentent le nombre de coronavirus chinois infectés, le nombre de la Corée du Sud double

Par Pei Li et Se Young Lee

BEIJING / SEOUL, 21 février (.) – Il y a environ 500 personnes qui transportent le nouveau coronavirus dans les prisons chinoises, et un peu plus de 200 des infections étaient hors de la province au centre de l’épidémie, ont annoncé vendredi les autorités, tandis que La Corée du Sud a signalé 100 nouveaux cas qui ont doublé ses infections.

L’augmentation du nombre de nouveaux cas en Chine est relativement mineure, mais les changements dans leurs façons de les identifier doutent de l’exactitude de leurs dénombrements. En outre, les 234 infections parmi les détenus en dehors du Hubei ont pris fin 16 jours, suivies de chutes de nouvelles infections sur le continent, à l’exclusion de cette province.

Selon les chiffres officiels, la Chine compte plus de 75 400 cas de coronavirus et 2 236 tués par COVID-19, principalement au Hubei et dans sa capitale, Wuhan. Le vice-ministre chinois des Sciences et de la Technologie a déclaré qu’à la fin du mois d’avril, le premier vaccin contre l’épidémie serait présenté pour des essais cliniques.

Alors que les dirigeants financiers du G20 ont une réunion sur les risques pour l’économie mondiale ce week-end en Arabie saoudite ce week-end, le Fonds monétaire international a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer l’impact du virus sur la croissance. global

La crainte d’une propagation massive de la maladie a provoqué un effondrement des actions asiatiques au profit des actifs américains. Le dollar était encore proche des sommets de près de 33 mois touchés la veille.

Les infections trouvées dans les centres, dans la province septentrionale du Shandong et dans la province orientale du Zhejiang, ont représenté la majorité des 258 cas confirmés jeudi en dehors du Hubei. Les autorités ont déclaré que les responsables présumés responsables des épidémies avaient été licenciés.

Les chiffres actualisés montrent que la Chine continentale comptait 889 nouveaux cas confirmés d’infections à coronavirus au 20 février, contre 394 la veille. Le nombre d’amendes a augmenté de 118, la majorité à Wuhan, qui reste pratiquement enfermé.

La province du Gansu a réduit ses interventions d’urgence, la première région à le faire, après un seul nouveau cas la semaine dernière. Mais une personne renvoyée à Chengdu, dans le Sichuan, a de nouveau été testée positive pendant une période de quarantaine, et le journal du Parti communiste a averti que ce serait une erreur de penser que la victoire était en vue.

“Si nous cédons à une confiance en soi aveugle, l’épidémie pourrait se redresser et le virus explosera lorsque nous serons au dépourvu”, a publié le Quotidien du Peuple.

Le virus s’est produit dans 26 pays et territoires en dehors de la Chine continentale, tuant 11 personnes, selon un décompte de .. La Corée du Sud a enregistré 100 nouveaux cas, ce qui porte son total à 204, la plupart à Daegu, dans ce que les autorités ont décrit comme un «événement de super propagation».

Au Japon, des centaines de passagers qui ont passé des semaines en quarantaine sur un bateau de croisière devaient débarquer vendredi près de Tokyo. Le pays a signalé la mort de deux passagers plus âgés, les premiers décès à bord, où plus de 630 cas représentent le plus grand groupe d’infection en dehors de la Chine.

Lors de la préparation de la réunion des ministres des Finances du G20, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que “nous nous attendons toujours à ce que l’impact soit une courbe en V” avec une forte baisse en Chine et un fort rebond après confinement du virus. “

“Mais nous n’excluons pas qu’il pourrait devenir un scénario différent comme une courbe en U où l’impact est un peu plus long.”

(Rapport supplémentaire de Ryan Woo, Lusha Zhang et Huizhong Wu à Pékin, Cynthia Kim et Joori Roh à Séoul, Tetsushi Kajimoto, Elaine Lies, Chang-Ran Kim et Tim Kelly à Tokyo, Colin Packham à Sydney, Donny Kwok à Hong Kong, Ahmed Eljechtimi à Rabat; écrit par Stephen Coates et Robert Birsel; édité en espagnol par Janisse Huambachano)