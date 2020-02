Les cas de coronavirus augmentent, menaçant d’entraîner Singapour et le Japon dans la récession

SHANGHÁI, 17 février (.) – Les données publiées lundi ont montré que le Japon et Singapour limitent la récession à l’impact de l’épidémie de coronavirus, qui a perturbé le tourisme et les chaînes d’approvisionnement dans le monde, tandis que la Chine a imposé des restrictions plus sévères. pour essayer d’arrêter la propagation du virus.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans la province chinoise de Hubei, épicentre de l’épidémie, a augmenté lundi de plus de 1 933, après deux jours de chutes, et 100 décès ont été signalés depuis dimanche.

Dans toute la Chine continentale, les autorités ont indiqué que le nombre total de cas est passé de 2 048 à 70 548, avec 1 770 décès.

Près de 90% des nouveaux cas se sont produits à Wuhan, une ville de 11 millions d’habitants où le virus serait originaire, sur un marché de commerce illégal d’espèces sauvages à la fin de l’année dernière.

Le virus, qui aurait une période d’incubation de 14 jours, a contraint des milliers de personnes à être mises en quarantaine dans le monde.

70 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés à bord du groupe Diamond Princess du Carnival Corp. à Yokohama. Les 3 700 passagers et membres d’équipage sont détenus depuis le 3 février. Quelque 355 personnes à bord ont été testées positives pour la maladie, qui est de loin le plus grand groupe de cas en dehors de la Chine.

Plus de 500 infections en dehors de la Chine ont été confirmées, la plupart chez des personnes ayant voyagé depuis des villes chinoises, avec cinq décès: au Japon, aux Philippines, à Hong Kong, à Taiwan et en France.

Après les festivités prolongées du nouvel an lunaire, la Chine doit de toute urgence reprendre le travail. Cependant, certaines villes restent fermées, avec des rues désertes et des travailleurs nerveux, tandis que les interdictions de voyager et les ordonnances de quarantaine restent en vigueur dans tout le pays.

De nombreuses usines n’ont pas encore rouvert leurs portes, perturbant les chaînes d’approvisionnement en Chine et à l’étranger, affectant les fabricants de smartphones et les constructeurs automobiles.

La banque centrale de Chine a abaissé lundi les taux d’intérêt de ses prêts à moyen terme, une mesure qui devrait ouvrir la voie à une baisse du taux d’intérêt de référence jeudi, afin de réduire les coûts de des crédits aux entreprises touchées par le virus.

Pékin a également annoncé son intention d’appliquer des réductions d’impôts et des redevances pour aider les entreprises.

Malgré cela, de nombreux économistes prédisent que la croissance économique de la Chine ralentira et l’agence de notation Moody’s a révisé à la baisse ses prévisions de croissance du PIB chinois pour 2020 à 5,2%. Le chiffre contraste avec la croissance de 5,7% dont la Chine aurait besoin cette année pour atteindre son objectif à long terme de doubler le PIB au cours de la décennie (jusqu’en 2020), selon un économiste gouvernemental.

Au Japon, des dommages à l’économie dus à des virus devraient se manifester au cours du trimestre en cours, accentuant les craintes de récession dans la troisième économie du monde, qui se contracte déjà au rythme le plus rapide depuis le deuxième trimestre de 2014

Singapour, très dépendante du commerce extérieur, a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique d’ici 2020 et devrait dévoiler mardi des mesures pour amortir le coup de l’épidémie. Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré vendredi que la récession était une possibilité.

La province du Hubei et sa capitale, Wuhan, sont en quarantaine et isolées depuis le 23 janvier, avec la fermeture d’écoles, d’usines et de bureaux et la suspension d’une grande partie des déplacements.

Malgré cela, les restrictions ont été renforcées dimanche au Hubei avec l’interdiction de voyager en véhicule, en dehors des services essentiels, et les entreprises ont été condamnées à rester dans l’erreur jusqu’à nouvel ordre.

(Informations de David Stanway à Shanghai; Claire Baldwin à Sihanoukville; John Geddie et Aradhana Aravindan à Singapour; informations supplémentaires de Farah Master à Hong Kong, Sophie Yu à Pékin et Hilary Russ à New York; écrit par Michael Perry; édité par Stephen Coates ; traduit par Michael Susin dans l’écriture de Gdansk)