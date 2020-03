Les cas de coronavirus aux États-Unis dépassent le millier et tentent d’arrêter les virus

Les autorités sanitaires ont signalé qu’il y avait plus de 1 000 cas de coronavirus aux États-Unis. Les législateurs ont établi des zones de quarantaine dans différentes parties du pays. Le gouverneur de Californie a exhorté les près de 40 millions d’habitants de l’État à éviter les événements et les grandes concentrations publiques pour arrêter la propagation.

Cas de Coronavirus USA. Alors que les cas d’un nouveau coronavirus (COVID-19) se répandent aux États-Unis, certains gouverneurs et autres dirigeants tentent de freiner l’épidémie, interdisant les grands rassemblements publics, appliquant des quarantaines et mobilisant la Garde nationale, a rapporté l’Associated Press. .

Avec le signalement de nouveaux décès et le nombre d’infections confirmées dépassant 1 000 aux États-Unis, les législateurs et les autorités médicales ont établi des zones de confinement et de quarantaine et ont tenté de limiter les contacts avec ceux qui auraient pu contracter le COVID-19, la maladie qui provoque le nouveau coronavirus.

À Washington, le gouverneur, Jay Inslee, devrait interdire les concentrations et les événements avec plus de 250 personnes dans pratiquement toute la région métropolitaine de Seattle, où vivent environ 4 millions de personnes.

Les écoles et les lieux de prière ont fermé leurs portes dans une banlieue de New York où sévissent des infections qui pourraient être les plus importantes du pays, et le gouverneur, Andrew Cuomo, a mobilisé la Garde nationale pour aider au nettoyage espaces publics et distribuer de la nourriture.

Certains gouverneurs et dirigeants tentent de stopper la propagation d’une épidémie de coronavirus aux États-Unis https://t.co/Cmxc8rtkqg

– AP News (@AP_Noticias) 11 mars 2020

Ces initiatives ont été prises coïncidant avec l’intensification de la bataille pour arrêter le COVID-19. De plus en plus d’écoles et d’universités, dont UCLA, Yale et Stanford, ont annoncé leur intention d’envoyer des étudiants chez eux et d’enseigner en ligne.

Le virus a infecté plus de 800 personnes aux États-Unis et a fait au moins 30 morts. Les uns après les autres, les États ont signalé leurs premières infections en succession rapide.

Chez de nombreuses personnes, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, il peut provoquer des maladies plus graves, telles que la pneumonie.

La plupart des patients se rétablissent en quelques semaines, comme ce fut le cas pour les trois quarts des personnes touchées en Chine, où le virus a été découvert en décembre.

Pour ceux qui sont en quarantaine, c’est un moment d’anxiété attendant que la menace passe.

Judy Aqua, qui a plus de 60 ans, s’est isolée chez elle à New Rochelle, juste à l’extérieur de New York, après une possible exposition à une personne atteinte du virus.

«Les gens ont très peur d’aller au supermarché. Ils ont peur d’aller aux nettoyeurs à sec », a-t-il déclaré. Lorsque son mari est récemment allé au bureau de poste, elle lui a dit de porter des gants.

La vie dans de nombreux endroits se déroule régulièrement, mais plusieurs événements majeurs ont été annulés ou retardés, y compris le festival de musique Coachella, qui attire des dizaines de milliers de personnes dans le désert de Californie près de Palm Springs en avril.

Les Nations Unies ont annoncé qu’elles fermeraient leur siège social à New York au public et suspendraient toutes leurs visites, et l’un des plus grands opérateurs hôteliers de Las Vegas, MGM Resorts International, fermerait les buffets de tous ses casinos du Strip par précaution, bien que les casinos Oui, ils seront ouverts.

