Les cas de coronavirus dans le monde s’élèvent à plus d’un million, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins

2 avril (.) – Les cas mondiaux de coronavirus ont dépassé le million jeudi après l’éclosion de la pandémie aux États-Unis et alors que le nombre de décès continue d’augmenter en Italie et en Espagne, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

Le virus a tué plus de 51 000 personnes dans le monde, avec le plus grand nombre de décès en Italie, en Espagne et aux États-Unis.

Les 100 000 premiers cas ont été signalés en 55 jours environ et les 500 000 premiers en 76 jours. Les cas ont doublé pour atteindre 1 million en huit jours.

Le nombre total de cas signalés jeudi a augmenté de 10% par rapport à la veille, la première fois que le pourcentage atteignait deux chiffres depuis l’apparition du virus en Chine.

Il y a 117 pays et territoires qui ont notifié plus de 100 cas, 50 avec des flambées de plus de 1 000 et sept qui ont signalé 50 000 cas ou plus de COVID-19, principalement en Europe.

Le taux de mortalité mondial dépasse désormais 5% de tous les cas signalés et des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Espagne ont signalé une augmentation des décès ces derniers jours.

