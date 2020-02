Les cas de coronavirus du navire de croisière au Japon s’élèvent à 175

Par David Dolan et Ju-min Park

TOKYO, 12 février (.) – 39 autres personnes ont été testées positives pour les coronavirus sur le bateau de croisière Diamond Princess, en quarantaine au Japon, avec un officier qui se trouvait également dans la zone d’isolement également infecté, soit un total de 175, Le ministère de la Santé a déclaré mercredi.

Le Diamond Princess a été mis en quarantaine pendant deux semaines à son arrivée à Yokohama, au sud de Tokyo, le 3 février, après qu’un homme qui a atterri à Hong Kong a été diagnostiqué avec le virus.

L’épidémie est née en Chine continentale, où plus de 1 100 personnes sont mortes du virus.

Environ 3 700 personnes sont à bord du navire, qui a généralement un équipage de 1 100 personnes et une capacité en passagers de 2 670 personnes.

Le ministère a déclaré que des tests étaient en cours pour d’autres cas jugés nécessaires et qu’il annoncerait les résultats plus tard.

Le British Flag Diamond Princess est géré par Princess Cruise Lines, l’une des plus grandes compagnies de croisière au monde et une filiale de Carnival Corp.

L’agence de presse Kyodo, citant le ministère de la Santé, a déclaré que sur les 39 cas, 10 étaient des membres d’équipage et 29 des passagers.

Dix étaient des citoyens japonais et les autres venaient de 11 pays, dont les États-Unis et la Chine. Quatre étaient dans un état grave, a déclaré le ministre de la Santé Katsunobu Kato.

Les personnes testées positives pour le virus sont transportées du navire à l’hôpital.

L’officier de zone de quarantaine infecté distribuait des questionnaires pour vérifier la santé des passagers et de l’équipage depuis le 3 février et suivait les règles exigeant l’utilisation d’un masque et de gants, mais pas d’une combinaison de protection complète. , selon le journal économique Nikkei, qui a cité le ministère.

“C’est terrible pour l’agent de quarantaine”, a déclaré à . un passager du navire, qui a refusé d’être identifié.

“Ceux qui sont venus dans notre chambre pour faire l’examen initial avaient des gants et des masques chirurgicaux, tandis que ceux qui sont venus pour faire le vrai test de virus avaient aussi des blouses et des masques complets.”

“Il existe de nombreuses façons d’être infecté même si vous portez un masque. Hygiène des mains, touchez le masque puis ne vous lavez pas les mains, portez un masque mais touchez vos yeux avec des mains contaminées … cela se produit”, a déclaré David Fisman, épidémiologiste. de l’Université de Toronto.

“Les éléments de protection individuelle réduisent le risque, ils ne l’éliminent pas”, a-t-il déclaré.

Mark Kortepeter, professeur d’épidémiologie au University of Nebraska Medical Center, a déclaré que bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions sur la base d’informations limitées, les infections des navires indiquaient un “agent hautement transmissible”, du moins dans les environnements fermés.

“L’agent de quarantaine infecté indique probablement le risque élevé, même pour les personnes essayant de se protéger, car le virus est implacable et il n’y a pas de place pour l’erreur dans l’utilisation de l’équipement de protection individuelle et de l’hygiène des mains”, a-t-il déclaré.

“Un petit nombre de particules virales sera probablement nécessaire pour infecter, ce qui en fait un propagateur efficace.”

Le gouvernement envisageait d’autoriser les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques à débarquer avant la date limite du 19 février pour la fin de la quarantaine, ont rapporté certains médias, mais a ajouté qu’il faudrait du temps pour déterminer où elles pourraient être envoyées.

Environ 80% des passagers étaient âgés de 60 ans ou plus, avec 215 octogénaires et 11 nonagénaires, a rapporté le journal anglophone Japan Times.

(Informations de Chris Gallagher, Ju-min Park, Ami Miyazaki et Elaine Lies; écrit par Linda Sieg; édité par Stephen Coates et Kenneth Maxwell; traduit par Andrea Ariet dans l’écriture de Gdansk)