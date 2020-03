Les “célébrités” transmettent calme, affection et conseils au coronavirus | personnes

Il y a déjà plus de 120 000 cas d’infection par coronavirus dans plus d’une centaine de pays du monde, un chiffre qui a poussé de nombreuses “célébrités” à transmettre, à travers leurs réseaux, le calme et l’affection dans des mesures d’isolement, ainsi comme conseils pour éviter la contagion.

Sharon Stone a partagé une vidéo avec un message de soutien à tous ceux qui sont préoccupés par la propagation de Covid-19 sur son compte Instagram. “Amour, soutien et courage”, explique la protagoniste du film “Basic Instinct” (“Basic Instinct”, 2006), qui apparaît au lit avec son chiot.