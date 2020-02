Les cellules cérébrales appelées microglies rongent la mémoire des souris

Cellules immunitaires dans le cerveau

mâcher des souvenirs, une nouvelle étude sur les souris montre.

Le résultat, publié dans

le 7 février Science, pointe vers une façon complètement nouvelle que le cerveau oublie, dit le neuroscientifique Paul Frankland de l’hôpital

pour le Sick Children Research Institute de Toronto, qui n’était pas impliqué dans le

étude.

Cela peut sembler mauvais

chose, mais oublier est tout aussi important que se souvenir. “Le monde

change constamment », dit Frankland, et se débarrasser des souvenirs sans importance –

comme un menu de petit-déjeuner d’il y a deux mois – permet au cerveau de

des informations plus récentes et plus utiles.

La façon exacte dont le cerveau stocke les souvenirs fait encore débat, mais de nombreux scientifiques soupçonnent que les liens entre

de grands groupes de cellules nerveuses sont importants (SN:

24/01/18). Oublier implique probablement de détruire ou de modifier ces grands

toiles de connexions précises, appelées synapses, d’autres lignes de recherche ont

suggéré. Le nouveau résultat montre que la microglie, des cellules immunitaires qui peuvent

les débris du cerveau, “faites exactement cela”, dit Frankland.

La microglie est le cerveau maître

les jardiniers qui coupent les synapses supplémentaires loin au début de la vie, dit Yan Gu, un

neuroscientifique à l’École de médecine de l’Université du Zhejiang à Hangzhou, en Chine. Car

les synapses ont un grand rôle dans le stockage de la mémoire, “nous avons commencé à nous demander si

la microglie peut provoquer l’oubli en éliminant les synapses », explique Gu.

L’équipe de Gu a d’abord donné

souvenir désagréable: légers chocs au pied, livrés dans une cage particulière. Cinq jours

après les chocs, les souris gèlaient encore de peur lorsqu’elles étaient placées

la cage. Mais 35 jours plus tard, ils avaient commencé à oublier et à geler moins souvent

la chambre.

Ensuite, les chercheurs ont utilisé un

médicament pour se débarrasser des cellules microgliales dans le cerveau de certaines souris. Des souris avec moins

la microglie a gelé plus dans la cage que les souris avec un nombre normal de microglie,

indiquant que ces rongeurs se sont accrochés à la mémoire effrayante. Il en va de même pour

des souris atteintes de microglie qui, grâce à un médicament, n’ont pas pu engloutir les synapses.

Ces souris semblaient également conserver la mémoire, ont découvert les chercheurs.

L’étude indique également

les souvenirs sont particulièrement vulnérables. Les scientifiques ont marqué les cellules nerveuses qui

stocké le souvenir effrayant avec un colorant incandescent et a donné aux souris un médicament qui a gardé

ces cellules contenant la mémoire sont silencieuses, incapables de déclencher des signaux. Ces inutilisés,

les souvenirs silencieux semblaient plus sensibles à la microglie. Cette constatation suggère

que «les souvenirs moins revisités sont plus faciles à supprimer», explique Gu.

Les résultats proviennent d’un

type particulier de mémoire: effrayante et qui est stockée dans le

hippocampe. On pense que cette structure cérébrale est un arrêt temporaire et précoce

avant que les souvenirs ne passent à un stockage à plus long terme. Les chercheurs ne savent pas encore si

la microglie aurait un effet similaire sur les synapses liées à la mémoire ailleurs dans le

cerveau. La suppression des synapses microgliales a été liée aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer (SN: 31/03/16).

On ne sait pas non plus pourquoi certains vieux souvenirs – dont on ne se souvient plus depuis des années – survivent.

Les synapses associées peuvent être extra durables, ou peut-être que ces souvenirs sont stockés

où la microglie est moins active, dit Gu. Ou peut-être que les gens revoient ces

et gardez-les forts, même s’ils ne le savent pas.

Autres chevauchements

il existe des explications à l’oubli, telles que le comportement de certaines protéines et

la création de nouvelles cellules nerveuses, comme l’ont suggéré les travaux de Frankland (SN: 5/8/14). Ces idées impliquent

synapses changeant avec le temps. “Tous ces éléments pourraient en théorie être naturels

oubliant les mécanismes », explique Frankland.