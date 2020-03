Les cellules de “maintien de la paix” nouvellement trouvées pourraient-elles être une arme contre le COVID-19?

Pour combattre une infection respiratoire, le corps a besoin d’une attaque à deux volets. Premièrement, il envoie des cellules immunitaires sur les lieux pour détruire le pathogène. Ensuite, le système de défense doit empêcher ces premiers intervenants de devenir incontrôlables. Si cette tentative de «maintien de la paix» échoue, une fièvre et une toux courantes peuvent dégénérer en une maladie mortelle – qui est arrivée aux dizaines de milliers de patients atteints de COVID-19 qui ont succombé à la pandémie mondiale causée par le virus du SRAS-CoV-2.

Pour la plupart, les macrophages – les grandes cellules immunitaires qui consomment les agents pathogènes – sont les premiers intervenants. Dans les poumons des souris infectées par la grippe virale, cependant, un petit sous-ensemble de ces globules blancs fait exactement le contraire: ils suppriment l’inflammation excessive, rapportent aujourd’hui les chercheurs dans la revue Science Immunology. Ces macrophages de maintien de la paix résident également dans les poumons humains, ce qui suggère qu’ils “pourraient être très importants pour aider les patients COVID-19 à résister à l’inflammation et peut-être à survivre”, explique l’immunologiste Yufang Shi du premier hôpital affilié de l’université de Soochow en Chine. L’hôpital a envoyé du personnel et des fournitures dans la ville de Wuhan, à l’origine probable de la pandémie, mais Shi n’a pas participé à la nouvelle étude.

La recherche a commencé il y a sept ans, lorsque Kamal Khanna, un immunologiste de NYU Langone Health, a remarqué quelque chose qu’il avait trouvé stupéfiant. À l’époque, son laboratoire étudiait un groupe similaire de macrophages – non pas dans les poumons mais dans la rate, un organe filtrant le sang dans le système lymphatique. Sur le tissu de souris taché vu au microscope, les macrophages ont formé des anneaux bleus autour des zones riches en cellules immunitaires de la rate. «Ils ressemblaient à des nébuleuses», explique Khanna.

Et ces cellules n’étaient pas seulement visuellement impressionnantes. Lorsque les chercheurs ont épuisé les macrophages en utilisant une stratégie génétique intelligente, les souris sont mortes deux jours seulement après avoir été infectées par de petites quantités de bactéries Listeria qu’elles auraient normalement éliminées. Cette observation suggère que les macrophages sont immunosuppresseurs. Un autre était également frappant: alors que d’autres cellules immunitaires remplissaient les zones de lutte contre les infections dans la rate, ce groupe de macrophages est resté en place. “Et nous avons pensé, Cette compartimentation doit être présente dans [nonimmune] organes », dit Khanna. Les résultats de la rate, publiés en 2017, ont jeté les bases de la nouvelle analyse dans les poumons.

Dans cet organe complexe, la grande majorité des macrophages vivent dans de minuscules sacs aériens appelés alvéoles. Mais lorsque les chercheurs ont examiné le tissu pulmonaire au microscope, ils ont vu une population beaucoup plus petite qui était complètement différente. Contrairement aux macrophages alvéolaires (MA), qui sont grands et ronds, les macrophages les plus rares sont allongés avec des bras étendus – et ils ne se trouvent pas dans les alvéoles. Appelées macrophages associés aux nerfs et aux voies respiratoires, ou NAM, ces cellules nouvellement identifiées se rassemblent au niveau des voies respiratoires et interagissent avec les nerfs environnants. «Toute la branche des voies respiratoires est éclairée par ces macrophages», explique Khanna.

Dans une autre série d’études, son équipe a épuisé des souris d’AM ou de NAM, puis infecté ces animaux et des souris normales avec un virus de la grippe et comparé le niveau de virus dans les groupes. Ces expériences ont révélé une division du travail: les MA aident à combattre le virus tandis que les NAM maintiennent la paix et préviennent les dommages tissulaires.

Ce type de différenciation pourrait s’avérer important pour la conception de thérapies ciblant l’inflammation, ce qui est un gros problème dans COVID-19, explique Mallar Bhattacharya, biologiste des macrophages à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’était pas impliqué dans la recherche mais l’appelle une «application intelligente de nouveaux outils pour la suppression de sous-ensembles de macrophages spécifiques».

Les souris appauvries en NAM ont produit des niveaux plus élevés de plusieurs molécules inflammatoires, dont une appelée IL-6 qui est impliquée dans les soi-disant «tempêtes de cytokines» observées chez certains patients atteints de COVID-19 sévère. Dans une étude récente portant sur 191 personnes traitées pour la maladie à Wuhan, les taux sanguins d’IL-6 étaient élevés chez les patients qui en sont décédés, par rapport aux survivants. Les essais cliniques évaluent actuellement les anticorps bloquant l’IL-6 – médicaments utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde – chez les patients COVID-19.

La nouvelle étude n’a pas examiné comment l’entrelacement des MNA avec les nerfs est lié à la fonction de ces cellules immunitaires. Khanna espère obtenir un aperçu des futures études sur la souris en épuisant les MNA et en évaluant la santé des nerfs environnants ou en examinant comment les nerfs des voies respiratoires sont affectés lors de différents types d’infections. La connexion immunitaire-nerveuse est intrigante à la lumière de recherches récentes suggérant que la diaphonie chimique entre les macrophages intestinaux et les fibres nerveuses peut contrôler le péristaltisme, le processus qui déplace les aliments dans le tube digestif.

Une question plus urgente est de savoir si les MNA sont impliqués dans COVID-19. À cette fin, Khanna travaille avec NYU Langone Health pour obtenir du tissu pulmonaire frais auprès des personnes décédées de la maladie, mais cela est difficile sur le plan logistique et peut-être même risqué. Un défi encore plus important pour le moment, à la lumière du nombre croissant de cas à New York, est que “fondamentalement, notre laboratoire est fermé”, dit Khanna.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.