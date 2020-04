Les cellules «événementielles» du cerveau aident à organiser la mémoire en segments significatifs

Notre souvenir des événements n’est généralement pas comme une rediffusion de la vidéo numérique d’une caméra de sécurité – une observation passive qui reconstruit fidèlement les détails spatiaux et sensoriels de tout ce qui s’est passé. Le plus souvent, la mémoire segmente ce que nous vivons en une chaîne d’événements discrets et connectés. Par exemple, vous vous souvenez peut-être que vous êtes allée vous promener avant le déjeuner à une heure donnée la semaine dernière sans vous souvenir de la bouteille de soda éparpillée sur le trottoir, du corbeau qui crie dans le chêne dans votre cour ou du sandwich à la salade de poulet que vous avez mangé à votre retour . Votre esprit désigne une corbeille mentale pour la «marche» et un bac subséquent pour le «déjeuner» qui, une fois accessibles, rendent disponibles plusieurs de ces détails plus fins. Cet arrangement soulève la question de savoir comment le cerveau effectue une telle catégorisation.

Une nouvelle étude du neuroscientifique Susumu Tonegawa du Massachusetts Institute of Technology et de ses collègues prétend avoir découvert le traitement neuronal qui rend possible cette organisation de la mémoire en unités discrètes. Le travail a des implications pour comprendre comment les humains généralisent les connaissances, et il pourrait aider les efforts pour développer des systèmes d’IA qui apprennent plus rapidement.

Une région du cerveau appelée hippocampe est essentielle à la formation de la mémoire et semble également impliquée dans la navigation. Les neurones de l’hippocampe appelés cellules «placées» répondent sélectivement à leur emplacement dans des endroits spécifiques, formant une carte cognitive de l’environnement. Ces informations spatiales sont clairement importantes pour la mémoire «épisodique» (autobiographique plutôt que factuelle). Mais il en va de même pour d’autres aspects de l’expérience, tels que la modification des entrées sensorielles. Il est prouvé que les neurones de l’hippocampe codent pour les changements sensoriels en modifiant la fréquence à laquelle ils se déclenchent, un phénomène appelé «remappage de fréquence». Selon les recherches du neuroscientifique Loren Frank de l’Université de Californie à San Francisco et de ses collègues, de tels changements peuvent également coder des informations sur l’endroit où se trouve un animal et où il va, permettant au remappage des taux de représenter les trajectoires de voyage.

En plus de coder des variables en constante évolution, qu’il s’agisse d’entrées sensorielles ou de trajectoires de route, certaines études d’imagerie ont précédemment suggéré que le cerveau traite également l’expérience comme des événements segmentés. Mais la façon exacte dont il réalise ce processus au niveau neuronal n’était pas connue. Dans la nouvelle étude, publiée la semaine dernière dans Nature Neuroscience, l’équipe – dirigée par Chen Sun, un étudiant diplômé du laboratoire de Tonegawa – a conçu une tâche qui tentait de démêler la nature discrète et segmentée des événements des détails spatiaux et sensoriels en constante évolution de expérience à chaque instant. Les chercheurs ont entraîné des souris à courir sur une piste carrée. Après avoir fait quatre tours, les animaux ont été récompensés par une gâterie sucrée. Ils ont visité la boîte de récompense après chaque tour, segmentant chaque essai en quatre «événements» (la récompense définissant la fin d’un essai). Chaque tour parcourait le même itinéraire, les informations sensorielles et de localisation étaient donc constantes d’un événement à l’autre, permettant aux chercheurs d’attribuer les différences d’activité cérébrale à ce qui avait changé: les tours ou les événements.

Les chercheurs ont enregistré une activité dans des centaines de cellules hippocampiques tandis que les souris effectuaient cette tâche et ont découvert qu’environ 30% des cellules présentaient un schéma spécifique au tour. Certains d’entre eux étaient très actifs lorsqu’un rongeur a traversé l’emplacement auquel il a répondu au premier tour et relativement silencieux pendant les trois derniers tours. D’autres ont réagi au deuxième tour bien plus que les autres, et ainsi de suite. Ces neurones, que les chercheurs ont appelés «remappage de fréquence spécifique à l’événement», ou ESR, cellules, semblaient indiquer sur quel tour se trouvait une souris.

Pour confirmer que les cellules ESR codaient réellement les événements, les chercheurs ont mené des expériences en utilisant des pistes allongées le long d’une dimension, augmentant leur longueur. Même lorsque la longueur du tour a été modifiée au hasard entre les essais, les cellules étaient encore beaucoup plus actives sur leur tour préféré, montrant que l’activité ne pouvait pas être liée au temps écoulé ou à la distance parcourue. «Les résultats soutiennent l’idée que l’hippocampe peut exprimer des représentations de variables pertinentes, y compris, dans ce cas, le nombre de tours depuis qu’une récompense a été délivrée», explique Frank, qui n’a pas participé à l’étude.

Dans une autre expérience, l’équipe a entraîné des souris sur une piste carrée le premier jour, puis a substitué une piste circulaire la suivante. Le passage à un nouvel environnement a entraîné le remappage complet des réponses spatiales des cellules ESR sur la piste circulaire. Étonnamment, cependant, le tour auquel ces neurones ont préférentiellement répondu est resté le même. Ces résultats suggèrent que l’activité ESR représente des unités d’expérience segmentées – et que ce «code d’événement» peut être transféré entre différentes expériences qui partagent une structure commune.

Tonegawa compare ce processus à un scénario familier. “Si vous allez au restaurant pour dîner avec votre ami, cet épisode est composé de différents segments: vous arrivez au restaurant, puis commandez un apéritif, puis vous choisissez un plat principal, puis, généralement, vous avez un dessert, ” il dit. «Alors que tout cela se passe, les stimuli qui viennent à vous changent. Mais en même temps, cela se compose d’événements distincts, où vous passez de l’apéritif à manger un plat principal, un dessert, etc. ” Le codage révélé dans l’étude peut expliquer comment le cerveau résume des événements tels que le «plat principal» à travers différentes visites dans différents restaurants avec différents amis. Et cette idée peut offrir un aperçu de la façon dont le cerveau généralise les connaissances pour apprendre efficacement. “Vous transférez des connaissances que vous avez déjà, sur la base de votre expérience passée, pour apprendre de nouvelles choses”, explique Tonegawa. “C’est pourquoi nous pouvons apprendre des choses beaucoup plus rapidement.” Ces informations, pense-t-il, pourraient aider les ingénieurs à développer des systèmes d’IA capables de transférer des compétences d’un environnement à un autre, comme pour les robots médicaux déplacés entre les hôpitaux.

L’expérience de la piste circulaire a montré que les réponses du cerveau qui spécifient votre emplacement précis peuvent être modifiées sans affecter l’activité spécifique à l’événement. Dans une dernière expérience, l’équipe a demandé si l’inverse était également vrai. Une région appelée le cortex entorhinal médial (MEC) travaille en étroite collaboration avec l’hippocampe dans la cognition spatiale et la navigation. Il est également prouvé qu’il participe à la segmentation de l’expérience en événements séquentiels. Les chercheurs ont utilisé l’optogénétique (une technique impliquant des cellules génétiquement modifiées afin qu’elles puissent être activées ou inhibées à l’aide de la lumière) pour couper les signaux du MEC vers l’hippocampe pendant que les souris effectuaient la tâche de course. Cela n’a eu aucun effet sur les réponses spécifiques au lieu mais a complètement perturbé les réponses spécifiques au tour, suggérant que le codage du lieu et de l’événement peut être manipulé séparément, même si les mêmes cellules traitent les deux aspects de l’expérience.

L’une des limites de l’étude est que courir plusieurs fois sur une piste est différent de la plupart des expériences naturelles. “Il n’y a aucune démonstration que ces modèles liés aux événements existent la première fois qu’un animal vit un ensemble d’événements, mais seulement qu’ils apparaissent après de nombreuses répétitions d’une séquence désormais familière”, dit Frank. “Ce n’est pas vraiment la même chose que nos mémoires épisodiques, où chaque nouvelle expérience est encodée séparément et stockée comme un événement la première (et souvent seulement) fois qu’elle se produit.” Il pense que les cellules représentent «des éléments bien appris et pertinents d’une expérience avec des éléments répétitifs». Cet arrangement, dit-il, rappelle les rapports d’études sur les neurones hippocampiques qui «tirent de manière similaire, mais pas identique, dans des éléments géométriquement répétés du même environnement».

«Il s’agit d’une expérience perspicace, réalisée avec les soins et les nombreux contrôles caractéristiques du laboratoire de Tonegawa», explique le neuroscientifique György Buzsáki de la NYU Grossman School of Medicine, qui n’a pas participé à l’étude, bien qu’il ait fourni des commentaires aux chercheurs. Mais Buzsáki a une vision plus radicale de ce qui se passe. Il pense que toutes les propriétés que les chercheurs ont attribuées aux neurones hippocampiques sont différents aspects du même mécanisme fondamental. Pour expliquer cette idée, il la compare à la relation entre le mouvement du moteur d’un véhicule et sa distance parcourue et le temps de trajet – différentes variables reflétant un seul processus sous-jacent.

Dans le cas de la mémoire épisodique, les éléments hypothétiques sont quoi, où et quand. “La définition de la mémoire épisodique est:” Qu’est-ce qui m’est arrivé, où et quand? “”, Explique Buzsáki. Lorsque vous combinez ces éléments, il recrée l’événement. «C’est ce qu’on appelle la mémoire», ajoute-t-il. Les chercheurs associent l’activité qu’ils observent à quoi, où ou quand, mais tout ce que fait l’hippocampe est de coder efficacement l’expérience en une séquence neuronale. L’hippocampe est «comme un bibliothécaire qui vous dit d’aller à l’étagère cinq, rangée deux. Ensuite, le livre suivant est ceci, puis ceci, et ainsi de suite », dit-il. Mais le bibliothécaire est aveugle au contenu de ces séquences, qui est construit dans le cortex. Ainsi, l’interprétation de Buzsáki des nouvelles découvertes est que les cellules ne codent pas les propriétés abstraites «spécifiques à l’événement», telles que le numéro du tour ou le cours du dîner que l’on vit–autant qu’ils génèrent les séquences ordinales qui donnent à la mémoire l’ordre nécessaire pour que nous en ayons le sens.