Les cellules immunitaires de l’intestin peuvent jouer un rôle important dans les allergies aux arachides

De graves allergies aux arachides peuvent

de l’estomac et des intestins.

Un bassin étonnamment grand de

les cellules impliquées dans les réactions allergiques aux arachides résident

dans l’estomac et l’intestin grêle

d’adultes allergiques, rapportent des scientifiques le 5 mars dans Science Immunology.

Identifier le

le tractus gastro-intestinal comme lieu privilégié pour les molécules d’allergie est

faire un pas en avant », explique Cecilia Berin, une immunologiste qui étudie les allergies alimentaires

à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï à New York. Etudes sur

les souris ont laissé entendre que certaines molécules immunitaires sont produites dans l’intestin, mais il y a

n’a été que peu de preuves de cela chez les gens, dit-elle. “C’est la première fois que nous voyons

ce qui se passe dans l’intestin »chez les personnes allergiques aux arachides, dit-elle.

Les nouvelles constatations peuvent pointer

aux traitements pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires, affectant entre 3 et

6 pour cent des personnes aux États-Unis.

L’étude s’est concentrée sur

insaisissable, rare anticorps appelé IgE. Habituellement présent en très petit nombre dans les

corps, les IgE peuvent détecter les envahisseurs tels que les parasites et provoquer des réactions immunitaires massives

conçu pour purger la menace. Mais chez les personnes allergiques, l’anticorps peut disparaître

voyous et cible les substances inoffensives, telles que les protéines d’arachide.

Immunologues Ramona Hoh et

Scott Boyd, tous deux de l’école de médecine de l’Université de Stanford, et ses collègues ont étudié

tissus des voies digestives de 19 adultes allergiques. Ces gens étaient sur le point

pour démarrer un essai clinique destiné à tester les effets de doses précises de

protéine d’arachide sur leurs allergies, l’un de plusieurs de ces essais (SN: 11/18/18).

Les chercheurs ont commencé par

étudier l’ARN dans les cellules des échantillons de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum. Les cellules l’utilisent

matériel génétique pour fabriquer des protéines, y compris des types spécifiques d’anticorps, tels que

comme IgE. La compilation des différentes molécules d’ARN dans chaque échantillon a

chercheurs quels anticorps étaient présents et où. La méthode leur a également permis

estimer le nombre de cellules qui produisent ces anticorps IgE.

Tissu d’estomac et d’intestin

des patients allergiques, mais pas le tissu œsophagien, grouillait de cellules

qui fabriquent des IgE, ont découvert les chercheurs. Dans l’estomac, par exemple, les gens

sans allergies avait très peu de cellules productrices d’IgE. Les personnes allergiques aux arachides

avaient des centaines de fois plus, selon les chercheurs. «Il y en avait tellement

là-bas », dit Hoh. “C’est quelque chose qui nous a tous surpris.”

En comparant les IgE producteurs

cellules, appelées cellules de lignée B, les chercheurs ont compris que beaucoup étaient

étroitement liés. «Les membres de leur famille sont autour d’eux», explique Boyd. Cette parenté suggère que les cellules sont

fait localement dans l’estomac et l’intestin, par opposition à l’inondation d’autres

parties du corps, comme les ganglions lymphatiques ou la rate.

Dans de nombreux cas, ces cellules

semble avoir évolué de la fabrication d’un autre type d’anticorps inoffensif à

produisant des IgE. On ne sait pas pourquoi ces cellules pourraient être plus susceptibles de

changer les tripes des personnes allergiques aux arachides.

Les nouvelles analyses indiquent également

des similitudes entre certains des IgE détectés par les participants allergiques aux arachides:

semblent reconnaître les parties communes de la protéine d’arachide. Anticorps de créateurs qui

pourrait bloquer ces endroits gênants et empêcher les IgE d’y arriver en premier

et déclencher une réaction, pourrait se révéler être un moyen de freiner l’arachide

les allergies.

Une idée similaire montre

promesse d’allergies aux chats

(SN: 13/02/20). Chercheurs à Regeneron

Les produits pharmaceutiques ont utilisé des anticorps pour éloigner les IgE du chat gênant

protéines. (Regeneron, dont le siège social est situé à Tarrytown, dans l’État de New York, est un

partisan de Society for Science & the Public, qui publie Science News.)

Boyd, Hoh et ses collègues prévoient d’étudier les niveaux d’IgE chez certaines des mêmes personnes allergiques aux arachides après avoir participé à l’essai clinique visant à soulager leurs allergies. Jusqu’à présent, les chercheurs ne savent pas quand ces cellules productrices d’anticorps apparaissent pour la première fois dans l’estomac et les intestins, ni si elles commenceront à disparaître avec la disparition des allergies.