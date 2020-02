Les cellules immunitaires éditées par CRISPR pour lutter contre le cancer ont passé un test de sécurité

Cellules immunitaires éditées avec CRISPR / Cas9 pour

combattre le cancer semble

pour être sûr et durable, un petit test de sécurité des cellules sur trois

patients atteints de cancer à l’Université de Pennsylvanie montre.

Tous les trois avaient des cancers qui ne pouvaient pas être

contrôlée par d’autres thérapies. Bien que les cellules immunitaires éditées par gène n’aient pas guéri

leur cancer, les cellules sont restées dans le corps jusqu’à neuf mois et n’ont causé aucune

des effets secondaires graves, rapportent les chercheurs le 6 février dans Science.

Le résultat est une étape importante dans la

parcours de l’éditeur de gènes

utilisé cliniquement (SN: 16/12/19).

Mais l’essai clinique de phase I – qui mesure l’innocuité et non l’efficacité – a également

vu des erreurs

faite lors du montage, un souci avec la technologie (SN: 3/5/19).

CRISPR / Cas9 est un outil moléculaire en deux parties

pour couper l’ADN. Une partie, un extrait de matériel génétique appelé un ARN guide,

mène l’enzyme de coupe d’ADN Cas9 à des endroits spécifiques de l’ADN où les chercheurs

voulez faire un changement. Dans ce cas, l’équipe a modifié trois gènes immunitaires

cellules appelées cellules T. Les modifications visaient à rendre les cellules T plus

efficace que d’habitude pour tuer les cellules cancéreuses.

La plupart (93,5% à 100%) des

les coupes étaient bien sur la cible, mais l’éditeur de gènes a fait quelques coupes les chercheurs

n’avait pas l’intention. Ces coupes «hors cible» ainsi que les suppressions et les réarrangements de

de l’ADN a été trouvé dans quelques cellules éditées. Par exemple, le guide le plus bâclé

L’ARN a causé 7 778 modifications ciblées et seulement 38 modifications non ciblées. Dans sept des

ces instances hors cible, les modifications indésirables ont atterri dans le gène CLIC2. Ces modifications ne sont probablement pas

dangereux car ce gène n’est pas actif dans les cellules T de toute façon, disent les auteurs.

Les scientifiques craignent que les erreurs d’édition, les suppressions

et les réarrangements peuvent inactiver les gènes qui limitent la croissance cellulaire ou créent

mutations favorisant le cancer. Mais les cellules T modifiées contenant des modifications hors cible dans

l’étude ne semblait pas croître anormalement.

Les chercheurs ont utilisé des versions de

CRISPR / Cas9 qui étaient disponibles en 2016, mais l’éditeur de gènes a depuis été amélioré

pour augmenter l’efficacité et diminuer la coupe hors cible. Ainsi, les futurs essais pourraient

ont un montage plus précis, disent les chercheurs.