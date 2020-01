Les cellules poilues dans la muqueuse du nez peuvent être impliquées dans des allergies

Certaines cellules velues du nez peuvent déclencher

éternuements et allergies aux acariens, moisissures et autres substances, nouveau travail avec

les souris suggèrent.

Lorsqu’ils sont exposés à des allergènes, ces

cellules “fabriquent des produits chimiques qui conduisent à l’inflammation, rapportent les chercheurs janvier

17 en immunologie scientifique. Seulement immunisé

on pensait auparavant que les cellules fabriquaient de tels produits chimiques inflammatoires – gras

composés appelés lipides. Les résultats peuvent fournir de nouveaux indices sur la façon dont les gens

développer des allergies.

Les cellules des brosses sont en forme de larmes

surmonté de touffes de projections en forme de cheveux. Chez l’homme, la souris et d’autres animaux, ces

des cellules se trouvent également dans les doublures de la trachée et des intestins, où

ils sont connus comme touffe

cellules (SN: 4/13/18). Cependant, brossez

les cellules sont beaucoup plus fréquentes dans le nez que dans les autres tissus et peuvent aider

corps identifie quand des agents pathogènes ou des produits chimiques nocifs ont été inhalés, dit Lora

Bankova, allergologue et immunologiste au Brigham and Women’s Hospital de

Boston.

Bankova et ses collègues ont découvert

que, lorsqu’ils sont exposés à certaines moisissures ou à des protéines d’acariens, brosser les cellules

le nez des souris produit des lipides producteurs d’inflammation, appelés cystéinyle

leucotriènes. Les cellules ont également produit les lipides lors de la rencontre avec l’ATP, un produit chimique utilisé

par les cellules pour l’énergie qui signale également lorsque les cellules voisines sont endommagées, comme dans un

infection. Les souris exposées à des allergènes ou à l’ATP ont développé un gonflement de leur nez

tissus. Mais les souris dépourvues de cellules pinceaux souffraient beaucoup moins d’inflammation.

Une telle inflammation peut entraîner des allergies

dans certains cas. Les chercheurs n’ont pas encore confirmé que les cellules des brosses

le nez réagit aux allergènes de la même manière que ces cellules chez la souris.