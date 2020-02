Les centres de détention préventive au Venezuela triplent leur capacité, la nourriture est payée en dollars: ONG

CARACAS, 19 février (.) – Au moins 19000 personnes sont détenues au Venezuela dans quelque 200 centres de détention provisoire, qui ont à peine la capacité de loger un peu plus du tiers de ce chiffre, a déclaré mercredi un groupe non gouvernemental.

Les centres de détention préventive de la nation sud-américaine sont des espaces de détention temporaire pendant 48 heures, tandis que le détenu est présenté aux autorités pour décider de sa liberté ou de son admission dans une prison, ils ne sont donc pas équipés pour de longs séjours.

Cependant, jusqu’à sept ans peuvent être passés dans ces centres, Magaly Huggins, criminologue et coordinatrice d’un rapport sur les centres de détention préventive préparé par l’organisation non gouvernementale Una Ventana a la Libertad, qui enquête sur des questions concernant Installations pénitentiaires.

“Ce qui est vécu là-bas est vraiment une tragédie très grave. C’est une violation permanente des droits de l’homme”, a-t-il déclaré.

Le rapport examine la situation de 238 des 500 centres de détention préventive à travers le pays, a-t-il ajouté.

Huggins a également déclaré que les niveaux de surpopulation continuent de croître en raison des données du guichet unique pour la liberté pour 2018: 16 719 personnes étaient détenues dans près de 200 centres.

L’année dernière, au moins 192 personnes sont mortes dans des centres de détention, en garde à vue, contre 305 personnes tuées en 2018, a déclaré Huggins.

En 2019, au moins 46 des victimes sont décédées en raison de services de santé précaires tels que les détenus qui souffraient de tuberculose mais n’avaient pas accès aux médicaments et aux soins médicaux, a déclaré le chercheur.

La deuxième cause de décès en 2019 a été les querelles entre les détenus, certains d’entre eux ayant pour origine la recherche d’espace au milieu du surpeuplement.

Les membres de la famille sont également en difficulté, car ils doivent apporter de la nourriture quotidiennement et payer en dollars, monnaie de plus en plus utilisée dans le pays de l’OPEP, pour garantir que la nourriture parvienne aux détenus, a déclaré le directeur d’Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palm.

Le Ministère de l’information n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

