Les cerfs conservent leurs options dans la Ligue mexicaine du Pacifique

Edson Garcia a volé un home run d’Isaac Paredes en haut de la 11e manche avec une prise spectaculaire sur la clôture du champ gauche et a répondu avec un seul remorqueur avec deux retraits au bas du 14e, et Mazatlan Deer a battu vendredi 4-3 au Yaquis de Ciudad de Obregón pour rester en vie en demi-finale de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Les Deer, qui sont toujours en retard dans la série au meilleur de sept par 2-3, ont gagné 3-0 à la huitième manche grâce au travail brillant de leur partant Mitch Lively, qui, pour la deuxième ouverture consécutive, a lancé sept manches sans autoriser de descente. Mais Juan Carlos Gamboa a égalé le match avec un home run de trois courses qui a étendu le jeu à des épisodes supplémentaires.

La victoire est revenue à Irwin Delgado (1-1) avec un net soulagement de trois manches et deux tiers sans permettre les courses avec cinq fans. L’inverse revient au record d’Alex Delgado (0-1) après avoir toléré la différence de course et trois indiscutables dans son relais de quatre manches et un troisième.

À Los Mochis, Ramiro Peña a eu une nuit productive à l’offensive pour soutenir une ouverture de qualité de Manny Barreda, et le Culiacán Tomateros a écrasé les Cañeros 10-4 pour profiter de 3-2 sur leur terrain pour une passe à la Série finale

Peña a enchaîné 4-4 avec un double, un home run, quatre produits et trois marqués pour prolonger sa séquence de séries éliminatoires. L’ancien joueur vétéran de la Major League atteint .450 avec deux circuits et 10 points produits en janvier.

Efrén Navarro a connecté 4-2 avec un home run et deux runs produits, tandis que Román Ali Solis a pris un circuit en solitaire pour compléter l’attaque des Tomateros.

Il a remporté Manny Barreda (2-0), qui a récupéré d’un départ chancelant et a lancé cinq manches et deux tiers de seulement deux points et trois coups sûrs. Yoanis Quiala (0-2) a porté la défaite en accordant six points et huit coups sûrs en quatre épisodes et un troisième.

Giovanni Soto a mené l’offensive des Indiens Mayagüez et les Santurce Cangrejeros ont battu 3-0 pour reprendre leur avance de 2-1 dans la série au meilleur de sept pour le titre de Roberto Clemente Professional Baseball League.

Soto (1-0) a à peine concédé trois coups sûrs en huit manches blanches pour remporter la victoire, a donné une base sur des balles et a décoré son travail dominant avec trois fans. L’inverse était pour Dereck Rodríguez (0-1) après avoir accordé trois scores et huit coups sûrs en six chapitres.

Jan Hernández a secoué un double tirage d’une course et a marqué grâce à un simple de Ryan Casteel pour mener une attaque de trois points dans le deuxième épisode qui a défini le match.

Osman Narval a secoué un double remorqueur à double sens qui a brisé une égalité au sommet du neuvième épisode et les Cardinals de Lara ont battu les Eagles of Zulia 4-2. Les champions actuels ont remporté leur victoire en demi-finale par un score total de 4-1 et se sont qualifiés pour la dernière phase, où ils chercheront à revalider leur titre de Ligue de baseball professionnelle vénézuélienne.

Pedro Rodríguez (2-0) a remporté la victoire sauvée pour son attaque, après avoir accordé deux points et deux coups sûrs en une manche en tant que releveur. L’inverse est allé au record d’Arcenio León (0-1), puni de deux annotations dans son relais d’un épisode.

Les Cardinals disputeront leur quatrième série finale consécutive pour tenter d’atteindre leur sixième couronne. Ils affronteront les Caribes d’Anzoátegui, qui détiennent trois titres, dont la saison 2017-2018.

Le duel de bris d’égalité entre les Eagles Cibaeñas et les Tigres del Licey, qui définira le rival des Eastern Bulls dans la série de la Ligue dominicaine de baseball, a été suspendu par la pluie quand il était à égalité 5-5 dans la partie supérieure de la 13e entrée.

L’action reprendra samedi avec le même score et les Tigres des Licey à l’offensive.