Les cerisiers fleurissent tôt en raison du réchauffement

Le changement climatique perturbe les cerisiers de Washington en forçant les fleurs roses et blanches de la plante à éclater plus tôt dans l’année.

Le nouveau modèle et l’imprévisibilité qu’il pourrait apporter ont attiré l’attention des scientifiques, mais les commerçants locaux devraient également en prendre note, car le changement pourrait affecter le moment où les touristes viendront voir les fleurs duveteuses.

«Les tendances à long terme à Washington D.C. et au Japon révèlent que les cerisiers fleurissent de plus en plus tôt», a déclaré Mike Litterst, porte-parole du National Park Service, dans un communiqué à E&E News.

Les registres des services du parc montrent que les températures dans le bassin de marée, où les floraisons de Washington sont les plus prolifiques, ont augmenté régulièrement à un taux de 1,1 degrés Celsius par siècle, de 1895 à 2017.

“Ces observations sont cohérentes avec les effets de l’augmentation des températures, car le début des températures chaudes est un catalyseur connu pour les fleurs”, a noté Litterst.

Le service du parc a prédit cette semaine que le pic de floraison de cette année se produirait probablement entre le 27 mars et le 30 mars, soit environ cinq jours plus tôt que les dates de floraison moyennes du siècle dernier.

Selon un récent rapport de la NOAA, la floraison fait suite au mois de janvier le plus chaud du monde depuis plus d’un siècle.

Et, selon le National Phenology Network des États-Unis, les «feuilles» printanières – l’apparition de minuscules feuilles qui signalent le début du printemps – sont arrivées 24 jours plus tôt pour des endroits comme Washington.

Theresa Crimmins, directrice du USA National Phenology Network et chercheuse à l’Université de l’Arizona, a déclaré qu’il existe une «documentation abondante» sur les hivers et les printemps plus chauds en général, ce qui signifie une floraison précoce pour de nombreuses plantes à fleurs.

Elle a dit qu’il n’était pas clair comment le changement climatique se jouerait à long terme pour les cerisiers en fleurs, mais le changement des modèles de chaleur est presque certain d’affecter le moment de leur floraison.

Cela pourrait affecter des décennies de tradition à Washington.

Trois mille cerisiers ont été offerts à la capitale nationale en 1912 par le maire de Tokyo, Yukio Ozaki, en signe d’amitié entre les États-Unis et le Japon. Les premiers gaules ont été plantés le long du bassin de marée, et depuis lors, ils sont devenus un symbole durable du quartier.

Selon le service du parc, le National Cherry Blossom Festival attire environ 1,5 million de visiteurs par an à Washington, ce qui représente environ 150 millions de dollars dans la région.

Mais la recherche montre que des températures variables dans le centre de l’Atlantique pourraient rendre le pèlerinage annuel vers le bassin de marée plus difficile à planifier. Des auteurs basés à Seattle et à Séoul, en Corée du Sud, ont découvert en 2011 que les dates maximales de floraison des cerisiers de Washington «devraient être accélérées en moyenne de cinq jours d’ici 2050 et de 10 jours d’ici 2080».

Les experts en phénologie – ceux qui étudient les tendances saisonnières des plantes et des animaux – ont suivi les fluctuations des plantes à fleurs et des animaux qui en sont affectés pendant des années en raison du changement climatique.

Les fleurs de sakura du Japon ont également connu des moments difficiles avec l’imprévisibilité des saisons. Les chercheurs de 2009 ont découvert, après avoir examiné les modèles de floraison des festivals remontant au IXe siècle, que les cerises de Kyoto fleurissaient plus tôt qu’elles ne l’ont été au cours des 1200 dernières années.

Le changement climatique affecte également d’autres floraisons.

Le Augusta National Golf Club – hôte du tournoi de golf de championnat des maîtres – a eu du mal avec la variabilité des fleurs de ses fleurs d’azalée. Un début de printemps 2017 pour certaines parties du sud-est des États-Unis a laissé les horticulteurs inquiets de voir les azalées colorées éclater trop tôt pour être au sommet de leur performance pour le concours.

Une autre préoccupation est qu’une floraison trop précoce pourrait être ravagée par un retour du froid. Une floraison précoce avant les gelées suivantes peut avoir de graves répercussions économiques pour les producteurs qui dépendent des cultures en fleurs.

Les feuilles de bébé sont plus robustes que les boutons floraux, a déclaré Crimmins. Ils peuvent rebondir après un gel précoce et se reproduire. “Mais si l’arbre a déjà mis toute cette énergie dans la production de fleurs et que ces boutons ou fleurs sont touchés par le gel, ils ne relancent généralement pas la production de fleurs”, a-t-elle noté. Cela signifie qu’il n’y a pas de fruit.

Mais Crimmins a également noté que certaines plantes – comme les fleurs de cerisier – dépendent d’un bon refroidissement pour fleurir pleinement pendant les températures plus élevées qui suivent. Ainsi, sans ce froid, certaines plantes pourraient en fait commencer à fleurir plus tard que d’habitude, selon la fluctuation des saisons.

“Donc, c’est vraiment une sorte de vérité sur ce qui pourrait arriver à l’avenir, que ce soit en raison de l’augmentation de la chaleur, ou en raison d’un refroidissement insuffisant, ils seront retardés”, a déclaré Crimmins à propos des fleurs.

Les nouvelles conditions météorologiques «exposent ces pauvres plantes à des conditions auxquelles elles ne sont tout simplement pas habituées, et nous ne savons pas vraiment ce qui pourrait arriver», a-t-elle ajouté.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.