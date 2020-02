Les changements d’altitude du jet réduisent les contraintes du changement climatique

Les avions représentent environ trois pour cent des émissions de dioxyde de carbone altérant le climat que nous ajoutons à l’atmosphère. Mais les avions réchauffent la planète d’une autre manière.

«Donc, si vous regardez dans le ciel, vous voyez probablement à un moment donné un avion, et derrière cet avion se trouvent des stries blanches duveteuses. Et c’est ce que nous appelons une traînée. »

Marc Stettler, ingénieur de l’Imperial College London.

Les traînées sont constituées de cristaux de glace qui se forment lorsque les moteurs d’avion émettent des gaz d’échappement qui frappent l’air froid. Les cristaux de glace réfléchissent la lumière entrante du soleil dans l’espace, ce qui a un effet de refroidissement sur l’atmosphère. Mais les traînées empêchent également la chaleur provenant du sol de s’échapper dans l’espace.

«Il se reflète vers le sol. Et c’est donc un effet de réchauffement. “

Stettler dit que dans l’ensemble, les traînées réchauffent l’atmosphère plus qu’elles ne la refroidissent.

“Et c’est principalement parce que l’effet de refroidissement dû à la réflexion de la lumière du soleil ne peut se produire que pendant la journée lorsque le soleil brille, tandis que l’effet de réchauffement dû au piégeage de la chaleur sortante se produit tout le temps.”

Certaines traînées peuvent former des nuages ​​qui durent jusqu’à 18 heures. Pendant ce temps, ils s’étalent, emprisonnant encore plus de chaleur. Ce processus permet aux traînées de réchauffer la planète à peu près autant que les émissions de dioxyde de carbone des avions.

Mais lorsque Stettler et son équipe ont analysé les données de vol qu’ils ont obtenues de l’espace aérien japonais, ils ont constaté que la plupart du réchauffement des contrails était causé par seulement 2% des vols. Et la plupart de ces vols ont commencé en fin d’après-midi, car au coucher du soleil, le refroidissement ne peut plus compenser le réchauffement.

“Et l’effet de réchauffement persiste tout au long de la soirée jusque dans la nuit.”

Mais que faire si les traînées qui contribuent le plus au réchauffement pouvaient être éliminées? Un tel changement pourrait être obtenu si les avions évitaient de voler dans les fines couches d’humidité où se forment les traînées.

«En ne modifiant l’altitude que de quelques milliers de pieds, vers le haut ou vers le bas, cela ne formerait plus de traînée. Et donc ce que nous avons trouvé dans cette étude, c’est qu’en changeant l’altitude de moins de 2% des vols, nous pourrions en fait nous débarrasser d’un peu moins de 60% de l’effet de réchauffement dû aux traînées. »

L’étude est publiée dans la revue Environmental Science & Technology. [Roger Teoh, et al., Mitigating the Climate Forcing of Aircraft Contrails by Small-Scale Diversions and Technology Adoption]

Cette meilleure compréhension de la gestion des traînées de condensation offre à l’industrie aéronautique l’occasion de réduire son impact environnemental mondial. Considérez-le comme une doublure argentée dans ces nuages ​​de traînée.

—Susanne Bard

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)