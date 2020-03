Les chansons en 8D, comment est la musique qui a changé le son et qui surprend tout le monde pendant la quarantaine totale?

Le téléphone portable est devenu ces dernières années le grand allié de l’être humain sur presque toute la planète. C’est déjà une évidence de dire tout ce qui peut être fait avec cet appareil intelligent, avec le Wi-Fi ou même avec un ensemble de données. Et en ces jours de quarantaine totale, la relation avec le smartphone s’est encore intensifiée. Les gens s’informent, s’expriment sur les réseaux, passent des appels vidéo avec des amis et de la famille à distance – quoi qu’il en soit, peu importe un voisin du bâtiment ou quelqu’un d’un pays lointain. Et bien sûr, comment pourrait-il en être autrement, des centaines de messages sont reçus, y compris de nombreux mèmes du Coronavirus, ou autre chose.

Mais il y avait un message qui est devenu viral et a surpris tous ceux qui ont reçu un lien avec chansons en 8D ou en 8 dimensionss. Qu’est que c’est? Un virus? Dois-je payer? Pourquoi dites-vous oui ou si je dois porter des écouteurs? Ce ne seront pas les faux gémissements, n’est-ce pas? Bien sûr, pour les spécialistes de la musique, ce n’est pas une nouveauté, mais pour le reste, c’est un changement retentissant dans la façon dont nous apprécions la musique.

Vous n’avez toujours pas entendu de chanson sur 8D? Mettez les écouteurs (oui ou oui) et jouez:

Et les questions se posent immédiatement: qu’est-ce que c’est? D’où cela vient-il? Ingénieur du son et producteur Andrés Mayo, lauréat de deux Latin Grammy Awards et de sept Gardel Awards, entre autres, et qui a travaillé avec de grands artistes tels que Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, Les Luthiers, Andrés Calamaro, A77aque, Carajo, Charly García, Bersuit, Fito Paez et Los Piojos, entre autres, s’est entretenu avec Teleshow sur la musique 8D, un concept qui a gagné du terrain ces derniers mois.

Le premier sujet de la conférence est obligatoire, le COVID-19 ravage le monde, dans tous les domaines et la musique ne fait pas exception. “Le point est très compliqué, chaque professionnel a sa situation. Certains ingénieurs du son s’appuient purement et exclusivement sur un travail en face à face avec des artistes. Le mixage se fait en ligne. Je me consacre maintenant à la maîtrise, donc à ce stade, j’ai un avantage. Chacun se tournait vers où trouver un emploi », a expliqué Mayo.

En ce qui concerne 8D, il est direct: «En fait, le terme a été inventé par le marketing, ce n’est pas quelque chose de scientifique. En fait, nous qui sommes dans ce domaine voulons savoir ce que cela signifie. Ça marche, parce que ça sonne bien. ” Selon l’homme qui a travaillé sur plus de 3000 projets musicaux (et en comptant) tout au long de sa carrière, il s’agit en fait d’une technique apparue au début des années 1970 en Angleterre, qui il avait pour fonction de donner au son une caractéristique sphérique. Dans le jargon, ils préfèrent ne pas opter pour le concept 8D car personne ne sait ce que sont ces 8 dimensions, au contraire, ils choisissent le terme “360 ° Music” ou “Binaural”. Pour le définir, Mayo s’assure que “Il est basé sur une manipulation de phase qui permet au cerveau d’identifier d’où vient le son.”

D’une manière générale, à partir d’un travail compliqué qui a une base mathématique, la phase sonore est travaillée qui permet au cerveau de distinguer d’où viennent les informations. Le créateur du son à 360 ° était l’inventeur anglais Michael “The Man” Gerzon, un mathématicien extraordinaire qui, selon les mots de Mayo lui-même, “découvrit quelque chose de très puissant mais avait 40 ans d’avance sur ce qui n’était pas assez apprécié à son époque” .

May, qui jusqu’en 2015 était président mondial de l’Association des ingénieurs du son (Audio Engineering Society – AES), fondée en 2017 avec son partenaire Martín Muscatello, le 360 ​​Music Lab. Là, ils travaillent actuellement sur un album entièrement en son à 360 ° avec des artistes argentins et étrangers tels que Proyecto Gómez Casa, Lula Bertoldi, Loli Molina, Chancha Vía Circuito, Darío Jalfin, Nahuel Bronzini et Famasloop.

«D’après nos connaissances, ce serait la première compilation qui fonctionne à 360 ° en Amérique latine. La façon dont nous abordons cet album est de faire fonctionner la technologie 360 ​​°, pas seulement une chanson qui tourne. Je comprends que cela fait partie de l’effet, mais vous pouvez faire quelque chose de plus musical en séparant les différents instruments et en les faisant bouger dans un espace ou une sphère beaucoup plus cohérente et harmonieuse, avec ce qui se passe musicalement », a-t-il détaillé.

De plus, il a déclaré qu’aujourd’hui, il travaille non seulement au niveau musical mais aussi en termes de son, innovant dans les albums mais aussi dans les installations sonores lors de conférences et présentations, comme l’échantillon “Sex toy Mexico: Témoignages et fictions sur les femmes” , qui comprenait une proposition audio immersive à 360 degrés, pour écouter avec un casque les voix qui pouvaient être à l’intérieur de chaque femme.

Quand il est interrogé sur l’avenir du son à 360 °, il déclare: «Cela ne va pas remplacer les modes d’écoute de la musique, je ne pense pas que la stéréo disparaîtra en tant que format, je ne sais pas si les artistes feront des enregistrements entiers dans cette ligne mais ils l’appliqueront sûrement dans Parallèle comme piste unique ou bonus, elle sera également de plus en plus utilisée dans les installations sonores, les présentations, les hangouts et les rencontres virtuelles s’enrichiraient. C’est une opportunité historique car l’ouïe est le seul sens qui soit vraiment 360 °, les yeux ne nous permettent pas de voir 360 °, nos oreilles peuvent percevoir des sons derrière sans avoir besoin de se retourner. Celui qui guide l’expérience est l’oreille, ce concept est une grande opportunité pour ceux d’entre nous qui font de la production audio et musicale en général ».