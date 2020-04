Les chats peuvent contracter le coronavirus, selon une étude – mais les propriétaires d’animaux ne doivent pas paniquer

Les chats peuvent être infectés par le coronavirus qui cause le COVID-19 et le transmettre à d’autres chats, mais les chiens ne sont pas vraiment sensibles à l’infection, selon des chercheurs chinois. L’équipe, à Harbin Veterinary Research Institute en Chine, conclut également que les poulets, les porcs et les canards ne sont pas susceptibles d’attraper le virus.

Les scientifiques disent que les résultats sont intéressants, mais que les propriétaires de chats ne devraient pas encore être alarmés. Les résultats sont basés sur des expériences de laboratoire dans lesquelles un petit nombre d’animaux ont été délibérément infectés par de fortes doses du virus, le SRAS-CoV-2, et ne représentent pas des interactions réelles entre les personnes et leurs animaux de compagnie, explique la virologue Linda Saif de The Université d’État de l’Ohio à Columbus. Il n’y a aucune preuve directe que les chats infectés ont sécrété suffisamment de coronavirus pour infecter les gens, dit-elle.

Patrouille pour animaux de compagnie

Le coronavirus se propageant rapidement dans le monde, certains se sont demandé si le virus pouvait passer entre les animaux de compagnie et les humains. Jusqu’à présent, il y a eu quelques rapports d’infection d’animaux domestiques: un chat en Belgique et deux chiens à Hong Kong. “Les chats et les chiens sont en contact étroit avec les humains, et il est donc important de comprendre leur sensibilité au SRAS-CoV-2 pour le contrôle du COVID-19”, écrivent les auteurs de la dernière étude, une prépublication publiée sur bioRxiv le 31 mars.

L’équipe, dirigée par le virologue Bu Zhigao, a infecté cinq chats domestiques par le SRAS-CoV-2 par le nez. Lorsque deux des chats ont été euthanasiés six jours plus tard, les chercheurs ont trouvé de l’ARN viral, ainsi que des particules virales infectieuses, dans leurs voies respiratoires supérieures.

Les trois autres chats infectés ont été placés dans des cages à côté de trois félins non infectés. Plus tard, l’équipe a détecté de l’ARN viral chez l’un des chats non infectés, ce qui suggère qu’ils ont contracté le virus des chats infectés par le biais de gouttelettes respiratoires. Les quatre chats ont également produit des anticorps contre le SRAS-CoV-2. La surveillance du SRAS-CoV-2 chez les chats doit être envisagée dans le cadre des efforts visant à éliminer le COVID-19 chez l’homme, notent les auteurs dans la préimpression, qui n’a pas été revue par des pairs.

Aucun symptôme

Mais Saif dit qu’aucun des chats infectés n’a montré de symptômes de maladie et qu’un seul des trois félins exposés à des animaux infectés a attrapé le virus. “Cela suggère que le virus peut ne pas être très transmissible chez les chats”, dit-elle. De plus, le mode de transmission n’est pas clair car l’étude ne décrit pas comment les cages ont été installées et les chats non infectés auraient pu contracter le virus à partir d’excréments ou d’urine contaminés.

D’autres tests sont nécessaires lorsque les chats sont infectés par différentes doses du virus pour voir, par exemple, s’ils peuvent le transmettre à d’autres chats, dit-elle.

Les résultats suggèrent que les chats devraient être considérés comme un élément dans l’effort de contrôle du COVID-19, mais qu’ils ne sont pas un facteur majeur dans la propagation de la maladie, explique Dirk Pfeiffer, épidémiologiste à la City University de Hong Kong. «L’attention portée au contrôle du COVID-19 doit donc sans aucun doute rester fermement attachée à la réduction du risque de transmission interhumaine.»

Des études antérieures sur le virus qui a causé le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, ont montré que les chats peuvent être infectés par le SRAS-CoV et le transmettre à d’autres chats. Mais «rien n’indiquait que pendant la pandémie de SRAS, le SARS-CoV s’est répandu chez les chats domestiques ou a été transmis des chats aux humains», explique Saif.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent aux personnes infectées par COVID-19 de limiter le contact avec leurs animaux de compagnie, notamment en évitant de se caresser, de se faire lécher et de partager de la nourriture et des ustensiles.

«Ce sont des mesures de précaution, comme cela serait conseillé pour toute nouvelle maladie émergente où seules des informations limitées sont disponibles», explique Saif.

Autres animaux

Les chercheurs ont également découvert que les furets sont également très sensibles à l’infection par le coronavirus SARS-CoV-2, ce qui, selon eux, en fait un modèle approprié pour tester des vaccins et des médicaments potentiels. Plusieurs laboratoires ont déjà commencé des recherches sur COVID-19 à leur sujet.

Les chiens, cependant, étaient moins sensibles au virus. Les chercheurs ont infecté cinq jeunes chiens et ont découvert que deux ARN viraux excrétés dans les fèces, mais aucun ne contenait de virus infectieux.

Des enquêtes similaires sur des porcs, des poulets et des canards n’ont identifié aucun ARN viral chez les animaux délibérément infectés par le virus ou ceux exposés aux animaux infectés.

Ces résultats suggèrent qu’aucune de ces espèces ne joue un rôle dans l’épidémiologie de l’infection au COVID-19, explique Pfeiffer.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 1er avril 2020.

.