Les chaudières à vapeur explosent partout

“Les registres tenus par la Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company montrent que 170 chaudières à vapeur ont explosé aux États-Unis l’année dernière, tuant 259 personnes et en blessant 555. La liste classée indique le plus grand nombre d’explosions de toutes les catégories à avoir été de 47, dans les usines de sciage, de rabotage et de menuiserie. Les autres principales catégories étaient en ordre: usines de papier, de farine, de pâte à papier et de broyeur, et ascenseurs, 19; locomotives de chemin de fer et camions de pompiers, 18; bateaux à vapeur, remorqueurs, yachts, cales sèches, 15; moteurs portables, appareils de levage, thrashers, piledrivers et égreneuses de coton, 13; forges, laminoirs, fours, fonderies, ateliers d’usinage et de chaudronnerie, 13; distilleries, brasseries, malteries et sucreries, savonnerie et chimie, 10 . “

—Américain scientifique, mars 1881

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.