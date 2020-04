Les chauffeurs de bus ont fait un rôti au milieu de la quarantaine: dans cette ligne, il y a au moins deux infectés par un coronavirus

La vidéo a circulé sur WhatsApp, parmi les mêmes collègues, puis a fuité sur les réseaux. Plusieurs chauffeurs de la ligne 707 ont mangé un rôti en quarantaine pour fêter un anniversaire. Malgré les recommandations officielles, qui devraient être effectuées dans les transports publics, une dizaine de chauffeurs se sont rassemblés il y a une semaine au terminal situé dans la ville de Boulogne et ont été filmés avec leurs jugulaires. L’affaire vient de devenir plus sérieuse: au moins deux conducteurs de la même entreprise testés positifs pour le coronavirus, ont confirmé des sources de la municipalité de San Isidro à Infobae. L’un des conducteurs travaille sur la ligne 707 et l’autre sur la 333, qui appartient également à la société Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Cependant, De l’UTA, ils ont assuré à ce média qu’il y aurait au moins quatre personnes infectées.

Les chauffeurs ils sont internés dans les cliniques privées “Independencia” et “Olivos”, tous deux du parti de Vicente Lopez. Avant de consulter ce média, les sources de cette municipalité se sont bornées à répondre qu’il s’agissait de cliniques privées et que l’autorité sanitaire était le ministère de la Santé de la province de Buenos Aires.

“Il n’y a aucun lien épidémiologique avec des collègues ou des proches à ce jour”, ont-ils ajouté dans la municipalité de San Isidro, où l’entreprise a son siège social.

De l’Union des tramways automobiles (UTA), une haute source a déclaré Infobae qu’il y aurait quatre conducteurs infectés: deux de la ligne 707 et deux de la ligne 333. “C’est très grave pour le barbecue”, a admis la même source du syndicat qui représente les chauffeurs de bus.

Les cas confirmés se produisent dans une entreprise où il y a quelques jours un groupe de chauffeurs a été filmé alors qu’il mangeait un barbecue. La vidéo, publiée par «Que Pasa», un site Internet du nord, montre les conducteurs rompant avec l’isolement social, préventif et obligatoire.

Le barbecue aurait été pour fêter l’anniversaire d’un des chauffeurs de bus, surnommé “Hornalla”. Ce que l’on voit en arrière-plan est le chef de la société Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), qui exploite, entre autres, les lignes 707, 437, 333.

Les sources consultées par Infobae Ils assurent que le barbecue aurait été postérieur à la confirmation des cas infectés.

Les cas positifs de COVID-19 commencent à s’additionner parmi les chauffeurs de bus, un segment très sensible pour les autorités sanitaires. Ces derniers jours, le cas a été signalé sur la ligne 266, qui traverse le sud du Conurbano. Ce chauffeur de bus est admis à l’hôpital Arturo Oñativia, dans la ville de Rafael Calzada. La société, dans ce cas, a mis en quarantaine d’autres conducteurs de la même ligne.

L’avertissement du secteur du transport automobile a été officialisé par une déclaration signée par l’Association civile des transports automobiles (ACTA), l’Association argentine des entrepreneurs du transport automobile (AAETA), la Chambre des transports de la province de Buenos Aires (CTPBA) , la Chambre de commerce des transports routiers de voyageurs (CEAP) et la Chambre de commerce des transports urbains de Buenos Aires (CETUBA).