Les chauves-souris des habitats brûlés – Scientific American

Les chauves-souris sont des patrouilles antiparasitaires de la nature. Chaque nuit, les mammifères ailés s’aventurent hors de leurs grottes et se perchent pour abattre des millions d’insectes, dont certains qui infestent les agriculteurs. Mais la perte d’habitat et le changement climatique, ainsi que les maladies infectieuses telles que le syndrome du nez blanc, entravent la capacité des chauves-souris à faire leur travail. Une nouvelle étude ajoute un autre élément à la liste: les incendies de forêt. Mais pas trop, trop peu.

Dans l’écosystème californien de la Sierra Nevada, les chauves-souris se sont adaptées à des incendies occasionnels. Mais un siècle de politiques de lutte contre les incendies a empêché certaines zones de brûler pendant des périodes inhabituellement longues, ce qui a donné lieu à des forêts plus denses avec des sous-bois plus épais. “Nous voulions voir comment ces changements dans la façon dont les incendies brûlent pourraient influencer la biodiversité des chauves-souris”, explique l’Université de Californie, Berkeley, l’écologiste Zack Steel, qui a mené la recherche alors qu’il était étudiant diplômé à l’Université de Californie, Davis.

Steel et ses collègues ont déployé une gamme de microphones pour compter les chauves-souris en enregistrant leurs gazouillis et grincements d’écholocation sur quatre ans dans six sites de la Sierra Nevada. Trois des zones ont récemment subi des incendies et trois ne sont pas brûlées.

Dix-sept espèces de chauves-souris vivent dans ces forêts. L’étude a révélé que huit d’entre eux avaient tendance à fréquenter les plaques non brûlées, tandis que 11 utilisaient les zones brûlées (certaines espèces ont visité les deux). «Nous nous attendions à voir un groupe d’espèces bénéficier du feu – les espèces les plus adaptées à l’habitat ouvert – et un autre groupe, les espèces les plus adaptées à l’encombrement, seraient négativement affectés par le feu, préférant les zones non brûlées», dit Steel. «Mais même certaines de ces espèces se trouvaient plus souvent dans les zones brûlées.»

Ce qui est idéal, écrivent les chercheurs, est une combinaison de zones non brûlées et de zones brûlées à différents niveaux de gravité – qu’ils appellent la pyrodiversité. Les résultats ont été publiés en décembre dernier dans la revue Scientific Reports.

«Lorsqu’il y a beaucoup de variations dans l’habitat après un incendie, de nombreuses espèces en bénéficient de différentes manières», explique le biologiste de l’Université du Connecticut, Andrew Stillman, qui n’a pas participé à l’étude. “Dans l’ensemble, la communauté se diversifie, et c’est une bonne chose pour le paysage.”

L’extinction précoce des incendies de forêt entraîne une perte de nourriture et de ressources pour certaines espèces. «Le feu fait partie intégrante de l’écosystème et de nombreux animaux ont besoin de la perturbation du feu pour créer les types d’habitats dont ils ont besoin», ajoute Stillman. «Cela démontre une autre conséquence négative de garder les incendies de forêt loin des forêts adaptées aux incendies en Californie.»