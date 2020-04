Les chauves-souris sont une source clé de virus humains – mais elles peuvent ne pas être spéciales

Les chauves-souris et les rongeurs sont considérés comme des réservoirs viraux à haut risque – une source de maladies qui peuvent se propager aux humains et parfois conduire à des épidémies. Certains scientifiques ont même soutenu que les animaux ont certains traits qui augmentent la probabilité d’événements de débordement d’un animal à l’autre et qu’ils devraient en conséquence être surveillés de plus près. Mais une nouvelle analyse suggère que les chauves-souris et les rongeurs sont «non exceptionnels» dans leur propension à héberger des virus qui infectent les humains.

En examinant le plus grand ensemble de données de virus et d’hôtes sur plusieurs ordres de mammifères et d’oiseaux, des chercheurs écossais ont découvert que le nombre de virus de chauves-souris et de rongeurs qui ont infecté des personnes est proportionnel au nombre d’espèces contenues dans ces groupes.

Il existe «une explication numérique assez rationnelle de ce qui peut sembler être des schémas frappants», explique l’écologiste de la maladie Daniel Streicker de l’Université de Glasgow, au Royaume-Uni, qui a codirigé l’analyse publiée dans le PNAS publié le 13 avril. Les futurs efforts de surveillance pour identifier les menaces de maladies d’origine animale devraient aller au-delà de groupes d’animaux spécifiques et se concentrer sur les régions à forte biodiversité, dit-il.

Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que c’est pratique étant donné les ressources limitées. Et comme les chauves-souris hébergent plusieurs virus qui causent des maladies graves chez les humains, y compris la rage, Ebola et le coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), il est logique qu’ils – ainsi que les rongeurs – soient au centre de la plupart des activités de détection et de surveillance virales. efforts. Les chauves-souris sont également un suspect principal en tant que source du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la pandémie actuelle.

Un jeu de nombres

Des recherches portant sur des espèces individuelles ont révélé que les chauves-souris contiennent proportionnellement plus de virus que les autres mammifères, mais Streiker et Nardus Mollentze, également à l’Université de Glasgow, ont décidé d’examiner si ce schéma existe dans différents groupes de mammifères et d’oiseaux.

Selon Streiker, l’examen des ordres des animaux élimine une partie de l’incertitude entourant exactement quelle espèce est l’hôte d’un nouveau virus. Mais les chercheurs peuvent être raisonnablement confiants quant au groupe d’animaux impliqué, sur la base de comparaisons génétiques entre le virus infectant l’homme et ceux qui circulent chez les animaux hôtes.

La paire a comparé des virus infectant l’homme sur 11 ordres, y compris les chiroptères (chauves-souris), les rongeurs (rongeurs) et les passeriformes (oiseaux chanteurs). S’appuyant sur leurs propres bases de données et sur d’autres, ils ont compilé des données sur 415 virus ADN et ARN d’animaux qui se sont propagés à l’homme.

Leur analyse statistique a estimé que les groupes d’animaux avec plus d’espèces ont tendance à avoir plus de virus et, par conséquent, un plus grand nombre de virus pouvant se propager aux humains. Par exemple, les rongeurs étaient l’ordre de mammifères le plus riche en espèces de l’étude; ils avaient également le plus grand nombre de virus qui avaient migré vers les humains, explique Streicker.

Facteurs viraux

Dans une autre analyse statistique, le couple a considéré l’importance de la biologie de l’hôte par rapport aux facteurs viraux. Le modèle a révélé que la biologie du virus, comme la façon dont un virus se réplique ou s’il est transmis par des insectes, était plus un facteur de retombées que les caractéristiques physiologiques ou écologiques du réservoir.

Par exemple, bien que l’on pense que les chauves-souris hébergent de nombreux virus différents en raison de leur système immunitaire, Streicker dit que ces caractéristiques uniques n’augmentent pas le risque de propagation de ces virus. “Il n’y avait pas un seul groupe d’hôtes d’animaux qui augmentait constamment le risque que les virus posent aux gens”, dit-il.

“Si nous voulons être en mesure de prédire quels virus sont les plus susceptibles d’infecter les humains, les traits des virus pourraient être plus informatifs que les traits des hôtes”, dit-il.

Streicker suggère que les travaux futurs devraient se concentrer sur les traits du virus qui pourraient améliorer leur propension à sauter vers les gens, et devraient considérer comment d’autres facteurs, tels que le commerce des espèces sauvages et les changements environnementaux, poussent les animaux en contact avec plus de personnes et influencent l’émergence de virus.

Des hôtes aux humains

La découverte que la diversité des espèces correspond à la richesse virale est une raison impérieuse d’élargir la surveillance au-delà de certains groupes de mammifères, explique l’écologiste Kevin Olival, vice-président d’EcoHealth Alliance, une organisation environnementale à but non lucratif à New York.

Mais Olival ne pense pas que l’étude mettra un terme au débat sur l’existence de réservoirs spéciaux. Dans l’étude, les virus ont été examinés dans plusieurs ordres d’hôtes animaux plutôt que d’espèces, ce qui signifie que les informations spécifiques aux espèces sur les hôtes ont été perdues, telles que la taille de la population, la densité, l’abondance des espèces et la quantité de contact avec les humains. Tous ces facteurs peuvent influencer la diversité virale et la transmission, dit-il.

Il ajoute qu’il semble logique de poursuivre certains efforts de surveillance ciblés sur les chauves-souris et les rongeurs compte tenu de leurs antécédents.

La virologue Jemma Geoghegan de l’Université d’Otago, en Nouvelle-Zélande, dit qu’avant que les chercheurs puissent utiliser les traits viraux pour prédire le prochain événement de propagation, de nombreux autres virus doivent être échantillonnés et caractérisés pour révéler la véritable diversité des virus dans la nature. Jusque-là, elle pense que les efforts de surveillance sont mieux orientés vers la surveillance génomique aux «lignes de faille» où les gens et les animaux interagissent, comme les marchés d’animaux vivants. «De cette façon, nous pouvons reconnaître rapidement tous les virus qui se propagent», dit-elle.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 14 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.