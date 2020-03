Les chauves-souris vampires malades restreignent le toilettage à la famille proche

Les épidémiologistes savent depuis longtemps que les individus socialement connectés comme les amis, la famille et les collègues de travail sont plus susceptibles de se transmettre des agents pathogènes. Mais lorsqu’un individu tombe manifestement malade, ses liens sociaux se réduisent temporairement: lorsque nous nous sentons malades, nous avons tendance à rester loin des autres. Et lorsque nous paraissons malades, les autres ont tendance à rester loin de nous. Cette distance contribue généralement à ralentir la propagation d’un agent pathogène.

Mais toutes les relations sociales ne fonctionnent pas de la même manière. Les parents d’enfants malades continueront de s’occuper de ces enfants au risque de leur propre santé. Et cette dévotion est vraie au-delà des humains. Considérez les chauves-souris vampires. Ils toilettent généralement leur propre progéniture ainsi que d’autres chauves-souris. Et ils partagent de la nourriture. Mais la maladie modifie certaines de ces activités.

Pour suivre la maladie et le comportement dans une communauté de chauves-souris vampires, les chercheurs ont injecté à certaines chauves-souris une substance qui a déclenché leur système immunitaire – les chauves-souris se sentaient moins bien que d’habitude sans vraiment souffrir d’une maladie.

Dans cette situation, les chauves-souris non apparentées ont cessé de se toiletter. Mais les mères ont continué à prendre soin de leur progéniture, même si l’une d’entre elles semblait infectée.

“Dans ces changements dans le toilettage, il y avait une différence entre les chauves-souris non apparentées et les relations maternelles. Donc, ce à quoi cela ressemblait était que les mamans malades continuaient de toiletter leur progéniture, et les mamans en bonne santé continuaient de toiletter leur progéniture malade … Alors que nous avons vu des réductions entre les chauves-souris non apparentées.”

Sebastian Stockmaier, un étudiant diplômé en biologie intégrative à l’Université du Texas à Austin qui a dirigé l’étude. Le partage de la nourriture était différent.

«Il semblait donc que les chauves-souris malades recevaient encore de la nourriture des autres, mais elles étaient moins soignées par les autres. “

Ainsi, non seulement le type de relation est important, mais le type de comportement aussi. C’est comme si les chauves-souris établissaient cette règle sur les congés de maladie: je vais vous nourrir en régurgitant un repas de sang dans votre bouche, mais c’est tout.

L’étude a été publiée dans le Journal of Animal Ecology. [Sebastian Stockmaier, et al. Sickness effects on social interactions depend on the type of behaviour and relationship]

Les relations sociales entre les chauves-souris vampires fonctionnent beaucoup comme des amitiés humaines. Et quand on essaie de comprendre la propagation des maladies infectieuses à travers les réseaux sociaux, dit Stockmaier, les chauves-souris vampires nous apprennent que le type de relation et le type d’interaction sont des variables importantes à considérer.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)