Les chevaux pur-sang sont de plus en plus consanguins

Chaque cheval pur-sang vivant aujourd’hui est issu de trois étalons et d’une plus grande sélection de juments dans l’Angleterre des 17e et 18e siècles. Depuis lors, aucun cheval en dehors de cette lignée n’a été autorisé à entrer dans la lignée. C’est un problème.

«Nous avons analysé la diversité génétique à des milliers de marqueurs génétiques à travers le génome entier dans plus de 10 000 chevaux pur-sang de toutes les principales régions d’élevage du monde. C’est le plus grand ensemble de chevaux qui ait été examiné de cette manière à ce jour. »

Emmeline Hill, professeur à University College Dublin et scientifique en chef avec une participation dans une société de science équine appelée PlusVital.

“Et ce que nous avons constaté, c’est qu’il y a eu une augmentation très significative de la consanguinité dans la population au cours des 45 dernières années, et probablement la plus grande augmentation de la consanguinité est observée au cours des 10 ou 15 dernières années.”

La production de chevaux pur-sang est strictement contrôlée. L’insémination artificielle n’est pas autorisée, ce qui signifie que les étalons reproducteurs se déplacent beaucoup pour les rencontres avec les femelles. Ces soi-disant «étalons navettes» peuvent s’accoupler avec des centaines de juments par saison de reproduction. Et il y a deux saisons d’accouplement, une dans l’hémisphère nord et l’autre dans le sud.

«Dans notre étude, 97 pour cent des chevaux remontaient à un seul cheval appelé Northern Dancer, sans doute l’étalon le plus titré du 20e siècle. Et ses descendants sont les lignées dominantes en Australie et en Europe depuis 25 ans. » Northern Dancer a remporté le Kentucky Derby en 1964.

Les couples reproducteurs sont choisis pour leurs prouesses athlétiques et leur comportement compétitif, conduisant à une forte sélection de gènes liés à la performance et au comportement musculaires.

“Des traits qui doivent tous se rassembler de manière optimale pour produire un athlète d’élite.”

Mais sans diversité génétique, vous pouvez avoir des problèmes de santé et de comportement liés à la consanguinité.

«Le pur-sang est inhabituel dans la mesure où la plupart des systèmes de production animale et même végétale gérés ont une surveillance génétique en place. Mais le pur-sang n’a pas de sélection génomique ni de gestion de la population qui soit abordée à l’échelle de l’industrie. »

L’étude de Hill et de ses collègues est publiée dans la revue Scientific Reports. [Beatrice A. McGivney et al, Genomic inbreeding trends, influential sire lines and selection in the global Thoroughbred horse population] Le système de test génétique de Hill est disponible auprès de son entreprise.

“Avec l’ADN d’une jument et l’ADN d’un étalon, nous pouvons faire des prédictions in silico sur le niveau probable de consanguinité chez le poulain hypothétique qui pourrait découler de cet accouplement.”

—Eliene Augenbraun

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)