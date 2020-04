Les chiens peuvent détecter des patients asymptomatiques atteints de coronavirus

.

Un groupe de scientifiques L’Angleterre effectue des recherches pour savoir si les chiens peuvent détecter l’odeur générée par coronavirus chez les patients asymptomatiques.

La Faculté d’Hygiène et de Médecine Tropicale de Londres finance un projet de dressage de chiens à cet effet. James Logan, directeur du département de contrôle des maladies de la faculté, dit que les maladies, y compris la grippe, ont une odeur particulière.

Il y a de très bonnes chances que le COVID-19 Il a une odeur spécifique, et si c’est le cas, je suis vraiment sûr que les chiens pourront apprendre l’odeur et la détecter “, a expliqué le spécialiste.

Cette institution a déjà formé des labradors et des cockers espagnols pour détecter le paludisme. De plus, certains chiens sont entraînés et utilisés en médecine pour détecter la maladie de Parkinson et même certains types de cancer.

Si cette étude réussit, ces animaux pourraient chercher parmi les travailleurs hospitaliers, les maisons de soins infirmiers et les voyageurs les aéroports, afin de détecter les personnes porteuses coronavirus et qu’ils ne présentent toujours pas de symptômes évidents.

Avec des informations d’El Financiero.

