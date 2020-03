Les chiens peuvent détecter la chaleur avec un “capteur infrarouge” dans le nez: étude

BUDAPEST, 3 mars (.) – Selon la recherche, les chiens ont une sorte de capteur infrarouge au bout de leur nez qui leur permet de détecter de petites variations de température, comme lorsque d’autres animaux sont à proximité.

Les scientifiques de l’Université de Lund en Suède et de l’Université Eötvös Loránd en Hongrie affirment que la découverte peut aider à mieux comprendre comment les prédateurs détectent les proies lorsque d’autres sens, tels que la vue, l’ouïe ou l’odorat, sont affectés.

Dans leur étude publiée dans Scientific Reports, une revue publiée par Nature Research, les chercheurs ont découvert que la surface de la peau au bout du nez d’un chien, qui est pleine de terminaisons nerveuses, fonctionne comme un capteur infrarouge.

“Les chiens peuvent ressentir le rayonnement thermique des corps chauds ou un faible rayonnement thermique et peuvent également diriger leur comportement en fonction de ce signal”, a déclaré Anna Balint, auteur principal de l’étude.

“Nous avons fait des tests pour voir si nous pouvions trouver une zone dans le cerveau qui montre plus d’activité s’ils sont exposés à un objet plus chaud qu’un objet plus froid”, a-t-il déclaré.

Les scintigraphies cérébrales ont montré une plus grande activité cérébrale lorsque l’on montrait aux chiens des objets plus chauds que ce qui les entourait.

“Il est possible que d’autres carnivores possèdent un sens infrarouge similaire et cela ajoute un nouveau chapitre à l’histoire des relations entre les proies et les prédateurs”, a déclaré Ronald Kroger, un scientifique sensoriel à l’Université de Lund.

“Les stratégies de chasse des prédateurs devraient être réévaluées et la biologie des proies devrait également être revue en tenant compte du fait que les prédateurs ont la capacité de détecter la chaleur corporelle”, a-t-il ajouté.

Parmi les chiens qui ont participé au test, il y avait des golden retrievers et des border collies.

