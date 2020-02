Les chiffres de la crise de l’éducation au Venezuela: près de 700 000 élèves ont quitté l’école et fermé 1 275 écoles

Le “miracle éducatif” dont Hugo Chavez a fait étalage et qui, selon Nicolás Maduro, fait partie de son héritage, commence à disparaître. Après cinq ans sans chiffres sur le système scolaire, le Institut national de statistique (INE) fait une mise à jour indiquant que 683 283 élèves ont quitté l’école au Venezuela de 2012 à 2017.

Sur un total de scolarisation de 7 878 ​​538, il est passé à 7 195 335. “L’INE a consolidé un fait. Depuis 2007, un processus de réduction de la scolarisation des enfants et des adolescents dans le système scolaire démarre », explique Luis Bravo, professeur-chercheur à l’Université centrale du Venezuela.

Bravo explique que ces près de 700 000 jeunes peuvent être la somme de abandon, abandon, migration. En 2006, explique Bravo, pour 100 personnes d’âge scolaire, 51 étaient inscrites dans le système éducatif. Aujourd’hui, pour 100 personnes, seulement 32 reçoivent une formation.

“Il s’agit d’un processus de régression des inscriptions des étudiants vers le bas”, mentionne Bravo. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a averti que 2,2 millions d’enfants ont besoin d’accéder à l’éducation. L’année dernière, dans un communiqué, l’organisation internationale a déclaré: “La détérioration de la situation au Venezuela a jusqu’à présent laissé un million d’enfants non scolarisés”.

Pour Bravo depuis 2007, l’exclusion scolaire a commencé à augmenter. «Il y a très peu de choses à dire qu’il y a un miracle éducatif. Au contraire, il y a une dépression continue du système d’inclusion scolaire », insista-t-il.

Cependant, pour Maduro, il existe un «système éducatif puissant» avec un «niveau d’éducation supérieur à 90%» grâce à l’héritage de Chávez, Il a déclaré en avril 2019.

Mais L’UNICEF a également déclaré qu’il est de plus en plus difficile pour les élèves du Venezuela de fréquenter régulièrement l’école. Les défaillances des services publics, le manque de nourriture et de transport, rendent la routine scolaire difficile. Selon l’Enquête sur les conditions de vie, au Venezuela 28% des écoliers ne fréquentent pas les cours par manque d’eau, 22% par manque de nourriture à la maison et 13% pour la même raison à l’école.

La crise de l’éducation a également entraîné la perte d’écoles. L’INE a indiqué que, depuis 2016, 1 275 écoles ont disparu: 848 écoles publiques et 427 écoles privées. Sur 30687 établissements d’enseignement en 2016, il en reste 29412. En avril de l’année dernière, Maduro a déclaré que “malgré la guerre économique, une école n’a jamais été fermée ou fermée”.