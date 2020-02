Les chiffres montrent comment ces États sont devenus le paradis des féminicides

Selon la carte des féminicides au Mexique du chercheur et journaliste de données, Maria SalgueroDe mars 2010 au 15 février 2020, il y a un total de 8640 féminicides qui entrent dans les différentes catégories dans lesquelles ils sont classés dans ledit plan statistique.

En revanche, l’Observatoire national des citoyens (ONC) note qu’au cours de la dernière année, les États qui ont présenté le plus de cas enregistrés dans les dossiers de recherche sur les féminicides étaient: État de Mexico avec 14 cas; Jalisco avec 9; Mexico avec 7; Nouveau Lion avec 6; Veracruz avec 5; Morelos avec 5 et Sonora avec 4 étuis

En ce qui concerne le problème de la violence qui continue d’augmenter dans le pays en 2020, lors de la conférence du matin ce lundi, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a noté que la crise de violence est due à la perte de valeurs, tout en demandant féministes, “Avec tout le respect que je vous dois,” arrête de peindre le portes et les murs, parce que son administration travaille pour qu’il n’y ait plus de fémicides.

Il a ajouté que ce sont les déclin et la dégradation progressive ceux qui ont à voir avec lui modèle néolibéral, fruit de l’égoïsme et de l’accumulation de biens, donc votre administration doit continuer à moraliser, purifier la vie publique.

En revanche, le document sur la Violence Féminicide au Mexique, montre les approches et tendances sur 31 ans, de 1985 à 2016 dans lesquelles la concentration des cas, caractéristiques, la brutalité avec laquelle ils sont commis, les variantes expressions et cycles de violence sont exposées à travers sa géographie.

Le Décès de femmes avec présomption d’homicide (DFPH) à travers l’analyse proposée par ONU Femmes et l’Institut national des femmes (Inmujeres), ils décrivent trois décennies au cours desquelles un niveau national et étatique est tracé sur ses principales caractéristiques, dont souligne le cas de l’État de Mexico, dans lequel 15% des meurtres de femmes ont eu lieu au cours des dix dernières années de la période étudiée, c’est-à-dire de 2006 à 2016, un phénomène qu’ils décrivent comme congruent en raison du grand nombre d’habitants dont elle dispose, étant l’entité la plus peuplée du pays, Concentrant entre 2010 et 2015 13% de la population féminine du pays.

Cependant, Chihuahua est l’État qui concentre 10,5% des décès de femmes avec présomption d’homicide survenus de 2007 à 2016, bien qu’elle ne compte que 3% de la population au cours des mêmes années.

Selon le même rapport, le États avec des taux plus élevés de décès de femmes avec présomption d’homicide, sont indiquées comme les municipalités les plus violentes par an: Juarez, Chihuahua avec 219 dans 2011; Acapulco de Juárez, Guerrero, avec 117 dans 2012 et 97 dans 2013; Ecatepec de Morelos avec 61 dans 2014; Acapulco de Juárez, Guerrero, avec 87 dans 2015 et 107 dans 2016.

Cependant, 2009, Ecatepec atteint la troisième place nationale, en plus de se concentrer un meurtre sur quarante de femmes dans le pays pendant 2011 et 2012 sont restés autour de 60 DFPH, bien que le taux ait diminué entre 2011 et 2012 de 7,2 à 6,8. En 2015, il y a eu une nouvelle augmentation, atteignant 81 fémicides, ce qui a placé ladite municipalité dans le deuxième place nationale avec 3,6% du total et un taux de 8,97, soit l’équivalent de 2,4 fois le national.

Selon le secrétariat exécutif du système national de sécurité publique (SESNSP), ce 2020, Veracruz est l’État avec le record le plus élevé de cas de violence contre les femmes, ce qui équivaut à 157 cas, il suit État de Mexico avec 122 cas, la Mexico avec 68 cas, Nouveau Lion avec 67 et Puebla avec 58. Il convient de noter que parmi ces États, ceux qui ont Alerte à la violence du genre contre les femmes sont: Veracruz, Nuevo León et, encore une fois, l’État du Mexique.

A cela s’ajoute le mauvais enregistrement et typage des fémicides en tant que telle, une question qui a été discutée à l’ordre du jour public car au cours des dernières semaines, le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, a proposé de le modifier pour l’aider en tant qu’homicide dans le but d’améliorer la défense des femmes dans le système judiciaire .