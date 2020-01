Les chiffres montrent que les tarifs de Trump ont coûté 46 000 millions de dollars US aux entreprises américaines

WASHINGTON, 9 janvier (.) – Les tarifs imposés par le président Donald Trump pour réformer les relations commerciales avec les États-Unis ont coûté 46 milliards de dollars aux entreprises locales depuis février 2018, et les exportations de marchandises affectées par des représailles tarifaires ont chuté drastiquement, selon une analyse des données du ministère du Commerce.

La plupart des coûts tarifaires, environ 37,3 milliards de dollars, proviennent des prélèvements à l’importation en provenance de Chine, a déclaré le cabinet de conseil Trade Partnership Worldwide, basé à Washington et qui a calculé les coûts tarifaires cumulés jusqu’en novembre 2019, le dernier données disponibles

Les exportations de marchandises américaines affectées par des représailles tarifaires en provenance de Chine et d’autres pays ont chuté de 23% au cours des 12 mois qui se sont terminés en novembre, par rapport à 2017, avant leur établissement, a montré l’analyse.

Même après la fin de certains tarifs, les exportations ne se sont pas redressées, a déclaré le vice-président du Partenariat commercial, Dan Anthony.

Les données commerciales désaisonnalisées des États-Unis, publiées mardi, ont montré que le déficit commercial avait été ramené à un minimum de plus de trois ans en novembre.

Le partenariat commercial utilise des données brutes, non désaisonnalisées, qui sont suffisamment spécifiques pour faire correspondre les codes tarifaires avec les catégories de produits, puis les ventiler par État.

L’analyse tarifaire a été effectuée à la demande d’un groupe de plus de 50 associations professionnelles et de la coalition Farmers for Free Trade.

(Rapport d’Andrea Shalal; édité en espagnol par Javier López de Lérida)