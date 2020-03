Les chirurgiennes sont terriblement traitées

En tant que chirurgien, je suis mortifié que la profession permette à mes collègues féminines d’être traitées comme des citoyennes de seconde zone. J’ai vu des femmes chirurgiennes se faire intimider, harceler et discriminer par leurs homologues masculins. J’ai vu un nombre incalculable de leurs carrières s’effondrer devant mes yeux. J’ai vu leurs larmes. Je les ai vus entrer dans un profond trou de dépression et ne jamais revenir. Et je suis gêné de dire que pendant longtemps, je n’ai rien fait à ce sujet.

De nouvelles recherches mettent en lumière l’omniprésence du harcèlement sexuel, de l’intimidation et des préjugés dans notre monde de la chirurgie, mais c’est quelque chose que les médecins connaissent depuis des décennies. Elle est profondément ancrée dans notre culture de la médecine – et elle doit changer. Alors que le reste du monde semble embrasser le mouvement #MeToo, nous le fuyons. En conséquence, la plupart des cas d’abus ne sont pas traités. Et cela conduit à l’épuisement professionnel et aux pensées suicidaires chez les chirurgiens.

C’est aussi mauvais pour les patients. Lorsqu’une personne met sa vie entre les mains d’un chirurgien, on suppose qu’elle ou il se concentre uniquement sur le bien-être du patient. Mais comment les chirurgiens peuvent-ils donner le meilleur d’eux-mêmes s’ils luttent contre la violence au travail?

Comme de nombreux chirurgiens de sexe masculin, j’ai eu peur de parler de peur que cela ne détruise ma réputation auprès des chirurgiens seniors au pouvoir, qui sont le plus souvent des hommes. Je ne suis pas seul. «Les hommes sont des passants. Ils savent que quelque chose ne va pas. Ils savent que quelqu’un profite de la situation. Mais la formation médicale est hiérarchique, et la plupart des hommes ont du mal à défier quelqu’un avec plus d’autorité », explique Zeno Franco, professeur agrégé au Medical College of Wisconsin. Et franchement, de nombreux chirurgiens masculins ne se soucient pas assez de le faire.

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine montre qu’environ un tiers des stagiaires en chirurgie aux États-Unis sont victimes de discrimination sexuelle ou de violence verbale et physique. Près des deux tiers des chirurgiennes en formation subissent une discrimination fondée sur le sexe, et une sur cinq est victime de harcèlement sexuel – souvent par des chirurgiens superviseurs supérieurs. Une autre enquête a montré que 58% des femmes chirurgiennes américaines ont été victimes de harcèlement sexuel au cours de l’année écoulée, et de nombreux incidents n’ont pas été signalés. La raison la plus courante: «peur d’un impact négatif sur ma carrière».

La discrimination et les mauvais traitements sont monnaie courante pour de nombreuses chirurgiennes; les auteurs sont des collègues de travail, des patients et leurs familles, et des infirmières, explique Arghavan Salles, chercheur en résidence à la Stanford University School of Medicine. «Il s’agit d’une épidémie», dit-elle. “Pas seulement un mauvais acteur.” Parce que les femmes sont rares en chirurgie universitaire, explique Karyn Butler, professeur de chirurgie au Sidney Kimmel Medical College de l’Université Thomas Jefferson, «elles sont la minorité essayant de convaincre la majorité. Et prendre de l’avance est basé sur la réputation de ses collègues, ce qui facilite la destruction de sa carrière pour avoir pris la parole. Pour éviter le harcèlement sexuel au travail, note-t-elle, de nombreuses femmes chirurgiennes ont eu recours à des règles de base dégradantes, comme «portez toujours une chemise sous vos gommages, sinon les chirurgiens de sexe masculin regarderont votre poitrine.»

Les hommes doivent reconnaître que la discrimination et le harcèlement en chirurgie sont un problème, dit Butler, et ils doivent intensifier leurs efforts. Lorsque nous assistons à des abus sexuels, nous devons soutenir la victime et appeler nos collègues ou nous assurer que le leadership fait quelque chose. Lorsque nous voyons de grandes idées de femmes chirurgiennes être actualisées ou créditées sans mérite aux hommes, nous pouvons rediriger la conversation. Nous pouvons implorer nos institutions d’embaucher et de promouvoir équitablement. Nous pouvons exiger qu’elles reconnaissent les droits de maternité.

J’ai moi-même commencé à soulever ces questions avec mes collègues masculins. Certains pensent que le problème est exagéré et certains sont scandalisés. Mais j’ai été heureux de voir que beaucoup soutiennent ces efforts. Nous avons eu un certain nombre de conversations sur le sujet, et la plupart ont été très productives, les femmes se sentant à l’aise de partager leurs histoires de maltraitance. J’exhorte les chirurgiens d’autres institutions à commencer également à parler. Elles peuvent craindre que leur carrière soit menacée, mais nos collègues féminines n’hésiteraient pas à nous tendre le cou. Montrons-leur qu’ils ne sont pas seuls.