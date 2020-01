Les chouettes rayées envahissent la Sierra Nevada

La chouette rayée a un appel très distinctif. “C’est celui qui dit” qui cuisine pour toi. “” < >

Connor Wood est biologiste de la conservation et écologiste appliquée à l’Université du Wisconsin-Madison. Qui fait lui-même une très bonne impression de chouette rayée. < >

Les chouettes rayées sont originaires de l’est des États-Unis. Mais au cours du siècle dernier, elles ont traversé les grandes plaines, inondé le Canada et se sont installées dans le Pacifique Nord-Ouest … où elles constituent une menace majeure pour les chouettes tachetées du Nord.

“Les chouettes rayées sont plus grosses et plus agressives. Les chouettes rayées ont donc pu chasser les chouettes tachetées de leurs zones de nidification préférées. Et parce qu’elles sont plus flexibles avec ce qu’elles mangent, il peut y avoir plus de chouettes rayées dans le paysage. . ”

Et maintenant, ils envahissent les montagnes de la Sierra Nevada, plus au sud – l’aire de répartition indigène de la chouette tachetée de Californie.

“Et la grande question était: quelle est la taille de la population de chouettes rayées là-bas, et à quelle vitesse augmente-t-elle?”

Pour répondre à cette question, Wood et son équipe ont déployé des enregistreurs audio dans environ 1 000 emplacements, sur 2 300 miles carrés du nord de la Sierra Nevada. Et puis ils ont écouté – pendant deux ans – recueillir les faibles cris de chouettes tachetées < > et des chouettes rayées aussi. < >

Au total, ils ont rassemblé 200 000 heures d’audio. “C’était assez intimidant de voir tout s’accumuler et de savoir que nous devions en faire quelque chose d’intelligible.” Les algorithmes qui ont analysé l’audio pour les appels de hiboux ont aidé à comprendre tout cela, et grâce à des modèles, les chercheurs ont pu estimer qui vivait dans ces forêts – chouettes rayées ou chouettes tachetées – et approximativement combien il y en avait.

“La principale constatation est que les chouettes rayées occupaient environ 8% du paysage du nord de la Sierra Nevada en 2017. Mais cela grimpe à 21% en 2018. C’est donc une augmentation de 2,6 fois en seulement un an. D’une part, c’est vraiment inquiétant, car cela suggère que la population de chouettes rayées a commencé à croître très rapidement et constitue donc une menace immédiate pour les chouettes tachetées de Californie. Mais d’un autre côté, c’est aussi très excitant. Nous avons détecté le problème tôt et avons la chance de faire quelque chose . La plupart des invasions biologiques ne sont identifiées que trop tard. ”

Les résultats sont dans la revue The Condor: Ornithological Applications. [Connor M. Wood et al, Early detection of rapid Barred Owl population growth within the range of the California Spotted Owl advises the Precautionary Principle]

Wood et son équipe indiquent qu’il pourrait être nécessaire de prendre des mesures létales: retirez les chouettes rayées avant d’éliminer les chouettes tachetées de Californie. En supposant que nous parlions de la survie des chouettes tachetées.

—Christopher Intagliata

[The above text is a transcript of this podcast.]