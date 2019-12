Les cinq mesures que le gouvernement prendra pour commencer à réduire la pauvreté et à créer de véritables emplois

Avec l'approbation du président Alberto Fernández et sur la base d'une des priorités centrales que le gouvernement cherche à imposer, le ministère du Développement social dispose déjà d'une batterie d'au moins cinq mesures concrètes prêtes à être déployées dans toute l'Argentine pour réduire le des taux de pauvreté élevés.

Ministre Daniel Arroyo Schématisé ces derniers jours un plan pour faire face à l'urgence sociale, offrir de la nourriture dans les zones à taux élevé de malnutrition infantile et des programmes visant à générer un véritable travail pour des milliers de jeunes Ni-Ni, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas ou n'étudient pas.

"Tous ces plans commenceront à être progressivement renforcés à partir des premiers jours de janvier et l'idée du président est d'injecter plus de fonds dans le budget de développement social 2020", a-t-il expliqué à Infobae un ami proche d'Arroyo.

1-La carte alimentaire. Ce plan, qui comprend la livraison de deux millions de cartes à quelque quatre millions de personnes, fournit une aide alimentaire aux mères d'enfants en situation de vulnérabilité. Il a déjà commencé à fonctionner cette semaine à Concordia où il était prévu de livrer 7 100 cartes. Un peu plus de 90% ont été livrés jusqu'à présent. Avec ce programme qui aura un budget de 60 000 millions de dollars Il s'adresse aux personnes qui achètent des légumes, de la viande, des fruits et des produits laitiers. Bien que les bénéficiaires puissent acheter les aliments qu'ils préfèrent, à l'exception des boissons alcoolisées.

Comme expliqué à Infobae au ministère du Développement social, jusqu'à présent, la carte ne peut être transmise que via un réseau postal, mais à partir de février, elle pourra être utilisée avec le téléphone portable (via une application), ce qui permettra d'acheter dans les foires et autres endroits du Économie populaire et agriculture familiale.

Les premiers jours de janvier seront connus les horaires de janvier et février pour une livraison dans tout le pays du 2 millions de cartes alimentaires. L'intention du gouvernement est d'avancer en premier lieu à Buenos Aires Conurbano, à Cordoue, à Rosario, à San Miguel de Tucumán. Ce sont les endroits où il y a une plus grande concentration de population en situation vulnérable. Et d'ici mars, il cherchera à couvrir 80% de la population qui a besoin de renforcement alimentaire.

2-Crédits non bancaires. Ils seront accordés par le ministère du Développement social et seront destinés à la contribution, aux outils et aux machines des myco-entrepreneurs.

Ils seront exécutés par la Commission nationale du microcrédit (CONAMI), qui fonctionne depuis 2007. Entre 2007 et 2015, il était à la tête d'Alberto Gandulfo, qui a démissionné en décembre 2015. Maintenant, Gandulfo était à nouveau en charge de cette structure, qui Il fonctionne sous l'égide du ministère du Développement social.

De cette façon, la CONAMI aura le déploiement de ce programme de crédit à travers le pays à des taux très bas mais nécessitera plus de financement. Cet objectif sera atteint grâce à la réaffectation des postes budgétaires pour accroître les fonds de ce plan et prendre des programmes qui sont sous-exécutés.

Microcrédits (qui auront des taux de 2 ou 3%) Ils permettront l'achat d'intrants pour la production, les outils et les machines. "L'idée est de servir à développer de nouveaux projets, à en étendre d'autres, à les renforcer et à aider à lier les plans sociaux à l'emploi formel", a expliqué un secrétaire du domaine social. Ainsi, l'idée de ces crédits qui peuvent être utilisés pour acheter du sucre et des fruits pour faire des bonbons à une machine.

La CONAMI qui contrôlera ces crédits travaille avec des organisations de microcrédit à travers le pays. On estime qu'il y a environ 250 organisations interrogées. Arroyo rencontrait déjà plusieurs d'entre eux ces jours-ci et à travers CONAMI, les ONG qui ont une insertion territoriale seront soutenues et les promoteurs de microcrédit rechercheront ceux qui en ont besoin pour développer des projets ou acheter des outils de travail. Jusqu'à présent, ces microcrédits ne dépassaient pas 14 000 pesos. Mais il cherche à élargir ce chiffre.

L'un des exemples les plus vertueux présentés par le gouvernement est une entreprise du Syndicat des travailleurs ruraux sans terre dont le nom est "Mains du peuple". Cette organisation contracte des prêts non bancaires depuis des années. Et ils ont réalisé un développement pour transformer et emballer les tomates. Le chef Mauro Colagreco, qui a été choisi comme le meilleur chef du monde pour son restaurant Mirasur, n'utilise leurs tomates que pour ses plats. L'idée est de promouvoir ces types de projets qui, selon Arroyo, n'ont pas eu autant d'impact ou de déploiement au sein du gouvernement Mauricio Macri.

3-Plans sociaux-emploi et production. L'idée de cette phase du programme de développement social est que l'État accompagne ceux qui reçoivent des plans sociaux pour lesquels ils effectuent des travaux pour formaliser leur situation. «Cela ne veut pas dire les embaucher comme fonctionnaires. Il s'agit d'accompagner le processus de formalisation de ces emplois via, par exemple, des microcrédits et des formations », a-t-il précisé. Infobae un responsable du développement social. Pour cela, les entreprises privées doivent également faire leur part, car de nombreuses petites productions sont désormais en mesure de croître et d'autres pourraient le faire avec le soutien du secteur privé. À ce sujet, le directeur de l'Observatoire de la dette sociale de l'UCA Agustín Salvia s'est entretenu avec Arroyo et son équipe. «Un emploi décent exige également des salaires décents», a déclaré Salvia lors de la première réunion du Conseil de la faim.

4-Plan petite enfance. Il s'agit d'aller de l'avant avec un programme de soins aux nourrissons. Il s'agit d'un programme sur lequel l'ancienne ministre du Développement social, Carolina Stanley, travaillait et souhaite maintenant être renforcé. Est-ce que le ministère du Développement social a détecté au moins 1 000 quartiers à travers le pays avec graves problèmes de nutrition des enfants de 0 à 7 ans. Ce serait un plan complémentaire à la carte alimentaire.

5-Plan pour Ni-Ni. Ce programme qu'Arroyo souhaite développer en Argentine vise à inclure les jeunes qui ne font ni études ni travail. Lorsqu'il était vice-ministre du Développement social pour Alicia Kirchner, Arroyo avait conçu un programme similaire pour quelque 900 000 jeunes qui ne travaillent pas ou n'étudient pas. Environ 30% d'entre eux sont structurellement pauvres. Cela fonctionnera dans une sorte de "schéma d'épissage" afin que quiconque facture un plan et obtienne un emploi puisse les garder pendant six mois. Ensuite, pour conserver le travail, un an facturerait 80% du plan et 18 mois 60% Ces données sont en cours de révision.

Lors de sa récente visite au Mexique pour rencontrer le président Manuel López Obrador, Alberto Fernández s'est enthousiasmé par le programme "Construire l'avenir" dans ce pays. Il s'agit de bourses d'études accordées par l'État à des jeunes qui ne font ni études ni travail.

Au Mexique, l'entreprise qui accompagne ces jeunes travaille comme «tuteur». Arroyo voulait mettre en œuvre quelque chose de similaire en 2003, mais Alicia Kirchner n'a jamais été convaincue du programme qui a finalement été mis de côté. Pendant son séjour au Mexique, Fernández a déclaré que «pendant ces années, plus de plans ont été payés et rien n'a progressé. Au moins avec cela, les jeunes apprennent un métier et peuvent faire des progrès », a-t-il dit en parlant du plan du Mexique pour Ni Ni qu'ici ils chercheront à imiter sous certains aspects.