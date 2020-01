Les cinq redoutables représailles que l’Iran évalue pour la mort de Soleimani

Après de multiples incidents entre les États-Unis et l’Iran et l’accélération de la crise, les experts n’imaginent pas la mort du général puissant, homme clé du régime de Téhéran, sans réponse. “Il existe un large éventail de réponses possibles qui n’impliquent pas toutes une action militaire ou violente”, explique Heiko Wimmen, chef de l’organisation de Crisis Group pour la Syrie, le Liban et l’Iran.

«Aucune des parties ne veut la guerre, aucune des deux parties n’a rien à gagner. Le danger est qu’ils soient en collision frontale, attendant que l’autre recule. Si ce n’est pas le cas, cela peut se terminer par une catastrophe », a-t-il déclaré à l’..

1-L’éclatement du théâtre irakien

L’Iraq, où la République islamique bénéficie d’un grand soutien, devrait être au centre des premières réponses de Téhéran, ne serait-ce que par le biais de ses milices, alliés et autres partisans. “L’Irak deviendra désormais le premier champ de bataille”, a déclaré Alex Vatanka, expert iranien au Middle East Institute de Washington.

“Il y aura beaucoup de pression sur la présence militaire en Irak”, a-t-il dit, rappelant que les Américains perdraient beaucoup stratégiquement s’ils se retiraient.

A Bagdad, les commandants des factions pro-iraniennes ont déjà appelé leurs combattants “à se préparer”. Le leader chiite Moqtada Sadr a réactivé l’armée Mehdi, sa milice a été dissoute il y a dix ans après avoir harcelé l’occupant américain en Irak.

Des actions anti-américaines sont également possibles au Liban, peut-être au Yémen ou en Syrie, où l’Iran est actif avec ses alliés, tels que les Houthis yéménites ou le Hezbollah libanais.

2- Le pétrole du détroit d’Ormuz

L’Iran a été accusé à plusieurs reprises en 2019 d’avoir attaqué des pétroliers au large des côtes de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis et d’avoir confisqué des navires de mer près du détroit d’Ormuz. Il est également soupçonné d’être à l’origine d’une attaque spectaculaire contre deux installations pétrolières saoudiennes, qui a eu un impact énorme.

«L’Iran a montré qu’il peut attaquer des installations, bloquer des navires. Un blocus est-il possible? », S’interroge Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) à Paris.

Les pays occidentaux ont annoncé plusieurs opérations pour assurer le transport dans cette zone ultra-militaire.

3- L’option cyberattaque

“L’Iran (…) essaie de se doter d’une cyber-capacité offensive qui permet des attaques contre les infrastructures critiques des États-Unis et de leurs alliés », a déclaré au Sénat américain en janvier 2019 Dan Coats, directeur du National Intelligence, qui dirige les services de renseignement américains. .

Les experts considèrent l’Iran comme l’un des principaux acteurs de la cyber-scène mondiale.

“Les Iraniens ont formé une” cyber-armée “, un groupe qui a prêté allégeance au guide suprême sans être une structure sociale”, a déclaré à l’. Loic Guézo, secrétaire général de la Clusif. groupe de professionnels français spécialisés dans la sécurité et l’information.

“Leurs moyens d’action concernent davantage les infrastructures de type industriel, c’est là qu’ils font assez peur: une intrusion dans les systèmes de production d’énergie américains”, a-t-il déclaré.

Depuis mai, l’Iran a manqué à plusieurs engagements de l’accord de 2015 qui garantissait le caractère pacifique de son programme nucléaire, en réponse au retrait américain du texte en 2018 et au rétablissement des sanctions américaines qui étouffent l’économie iranienne.

L’annonce par l’Iran de nouvelles décisions sur l’accord mourant, comme la réactivation des installations interdites ou le franchissement de nouveaux seuils d’enrichissement d’uranium, était attendue lundi prochain.

La France a demandé à Téhéran vendredi d’éviter le risque d’une “grave crise de prolifération nucléaire”.

Selon Vatanka, Soleimani était une figure importante et “un discours de vengeance massif” du régime iranien sera nécessaire. Mais ni Washington ni Téhéran ne veulent aller vers une confrontation plus grande, conventionnelle et brutale.

D’autres figures de la révolution ont été découragées et “n’ont jamais été vraiment vengées”, a expliqué le chercheur.

Le régime iranien, déjà en grande difficulté au niveau interne, n’a aucune chance de gagner une guerre de cette ampleur. “Ce n’est pas un régime suicidaire”, insiste Vatanka.