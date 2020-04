Les cliniques mobiles peuvent fournir une équité dans la défense contre COVID-19

Chaque semaine, un parc de camions teinté marron et citron vert dans certaines des communautés les plus mal desservies de Boston. Le camion est une clinique de santé mobile appelée Family Van. Il se trouve en bordure de rue, portes ouvertes, avec un personnel prêt à fournir des services de santé gratuits, un dépistage et une éducation à la santé à tous ceux qui en ont besoin. Le Family Van le fait depuis plus de 28 ans – et depuis lors, il a atteint des patients qui manquent souvent à nos systèmes de santé: les groupes vulnérables non assurés, sous-assurés et sans papiers que le Secrétaire général des Nations Unies a mis en garde ne doit pas être laissé de côté dans notre réponse COVID-19.

Le Family Van est l’une des nombreuses cliniques de santé mobiles qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés marginalisées. Les États-Unis comptent actuellement environ 2 000 cliniques de santé mobiles qui reçoivent 6,5 millions de visites par an; 60% de ces patients ne sont pas assurés et 31% sont assurés publiquement (Medicaid, Medicare, CHIP). Alors que l’épidémie de COVID-19 continue de croître, des questions urgentes demeurent sur la meilleure façon de soutenir ces communautés: qu’arrive-t-il aux individus des zones rurales qui ne vivent pas près d’un hôpital? Comment soutenons-nous les Américains plus âgés, dont beaucoup souffrent d’insécurité alimentaire? Comment armer les groupes vulnérables de faits et d’informations à jour afin de lutter contre la désinformation COVID-19?

Il n’y a pas de solution miracle. Plusieurs outils seront certainement nécessaires, mais les cliniques de santé mobiles peuvent s’avérer inestimables dans ce combat.

Nous l’avons vu de première main récemment, car nous avons pu rassembler virtuellement plus de 330 dirigeants de cliniques de santé mobiles de partout au pays pour un webinaire conçu pour échanger des idées et des meilleures pratiques dans le secteur. Lors de discussions entre les dirigeants des zones rurales et urbaines, des solutions innovantes ont été élaborées à partir de zéro.

Grâce à des actions de terrain, certaines cliniques mobiles ont transformé leurs unités pour fournir des articles d’hygiène et de nourriture essentiels à ceux qui en ont besoin. D’autres déploient leurs unités pour des tests COVID-19 mobiles, et le Family Van fournit désormais des services de télésoins et distribue des informations COVID-19 dans différentes langues. Les possibilités d’utiliser des cliniques mobiles dans cette pandémie croissante restent immenses. Mais une plus grande collaboration est nécessaire avec ceux qui ne font pas partie de la santé mobile, en particulier les gouvernements et les hôpitaux, pour intensifier ces efforts.

Cela semble intuitif mais ce n’est pas facile. Près d’un tiers des cliniques mobiles sont des programmes indépendants et la plupart ne sont pas affiliées à des systèmes hospitaliers. La majorité des cliniques mobiles sont financées par la philanthropie. Capturer ce vaste réseau de cliniques mobiles reste un défi insaisissable: Mobile Health Map, une base de données en ligne, a travaillé sur cette tâche au cours des 13 dernières années, et bien qu’il ait réussi à identifier plus de 800 cliniques mobiles à travers le pays, cela reste moins de la moitié de la flotte estimée.

Pour atteindre efficacement les cliniques mobiles, le travail doit commencer localement. Les collaborations communautaires entre le gouvernement local, les hôpitaux et les cliniques mobiles porteront leurs fruits dans la lutte contre cette pandémie. L’expérience antérieure nous montre la valeur de cette approche: pendant la crise de l’eau à Flint, ce sont des cliniques de santé mobiles qui ont été déployées pour fournir les ressources et les soins nécessaires à ceux qui en avaient besoin. En 2005, lorsque les tempêtes de l’ouragan Katrina ont frappé la côte du Golfe, laissant une grande partie de l’infrastructure endommagée, des cliniques de santé mobiles ont été utilisées pour prodiguer des soins dans des communautés qui manquaient soudainement d’hôpitaux.

Les cliniques mobiles sont connues pour réduire les visites aux urgences, les admissions à l’hôpital et améliorer la gestion des soins chroniques, tout en réduisant les coûts. De plus, parce que les cliniques mobiles rencontrent des gens dans leurs communautés, elles favorisent un niveau de confiance plus élevé avec les patients, ce qui est essentiel pour lutter contre cette pandémie.

Alors que les décideurs politiques s’efforcent de trouver des stratégies pour atténuer l’impact de cette flambée, il reste nécessaire d’élaborer davantage de stratégies pour soutenir les communautés vulnérables pendant cette période. Ce n’est un secret pour personne que les pandémies mondiales, comme COVID-19, ont tendance à avoir un impact disproportionné sur les groupes marginalisés. Les épidémies ont un moyen d’exacerber les inégalités en matière de santé et de mettre à nu les inégalités sociales. Au lieu d’accepter simplement cette injustice, faisons plus pour la combattre. Tirons parti des programmes et des ressources communautaires qui desservent les plus démunis. Rassemblons les cliniques mobiles et les systèmes de santé afin que nous puissions combattre collectivement ce combat.

Remarque: Le webinaire en ligne a été organisé par Mobile Health Map, un programme de la Harvard Medical School et de la Mobile Healthcare Association.