Les clubs de football brésiliens proposent leurs stades pour lutter contre le coronavirus

19 mars (.) – Plusieurs clubs de football brésiliens, dont Bahia, Athletico Paranaense et Sao Paulo, ont rejoint la lutte contre le coronavirus en offrant leurs stades et camps d’entraînement aux autorités.

“Nous mettons nos centres de formation à la disposition du gouvernement pour recevoir des patients atteints de Covid-19, aussi longtemps qu’ils en ont besoin”, a déclaré Bahia sur Twitter.

Le club a déclaré qu’il disposait de trois salles de 28 chambres dans son centre de formation de Fazendao et que les autorités allaient bientôt y transporter des patients.

Par ailleurs, Paranaense a offert son stade et son terrain d’entraînement aux autorités “pour tout usage qu’ils jugent nécessaire”.

Sao Paulo a également offert ses installations, y compris le stade Morumbi, qui a accueilli le match inaugural de Copa América l’année dernière.

Le plus grand pays d’Amérique du Sud à ce jour a confirmé 621 cas de coronavirus et six décès.

(Rapport d’Andrew Downie; édité en espagnol par Javier Leira)