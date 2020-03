Les clubs de Santos et Atlas au Mexique reporteront le salaire des footballeurs pour le coronavirus

MEXICO CITY, 27 mars (.) – Grupo Orlegi, propriétaire des clubs de football de Santos Laguna et Atlas au Mexique, reportera temporairement les salaires de son personnel, y compris des joueurs, dans le cadre d’un plan d’urgence en raison de l’impact économique Il a provoqué la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 24 000 morts dans le monde.

Grupo Orlegi a rejoint les clubs espagnols de Barcelone et de l’Atlético de Madrid qui ont décidé de réduire le salaire de leurs joueurs.

“Ce plan d’urgence, entre autres actions, envisage de différer temporairement une partie des compensations à remettre une fois que la normalité sera rétablie dans la Liga MX. Cet accord vise à résoudre la situation et à maintenir à moyen et long terme le solidité du collectif Orlegi “, a indiqué vendredi le groupe dans un communiqué.

“Nous voulons mettre l’accent sur la reconnaissance et la reconnaissance de la responsabilité, de la solidarité, de l’empathie et de l’engagement que tous nos joueurs et entraîneurs ont montrés face à la situation”, a-t-il ajouté.

Le plan s’appliquera également à l’équipe de la ligue de promotion, Tampico Madero, qui appartient également au Grupo Orlegi.

Au Mexique, la crise des coronavirus a fait 585 personnes infectées et huit mortes.

“Mon respect, ma fierté et mon admiration pour la volonté, la responsabilité et la conscience avec lesquelles nos joueurs et organismes techniques ont agi face à cette crise sanitaire. Merci de la confiance”, a publié le président du Grupo Orlegi Alejandro Irarragorri sur ses réseaux sociaux.

Le tournoi Clausura de football mexicain a été suspendu le 15 mars après la fin de la dixième journée, qui s’est déroulée sans public.

Les “Warriors” de Santos occupent le troisième rang au classement général avec 17 points, tandis que les “Reds and Blacks” d’Atlas occupent l’avant-dernier rang avec neuf unités.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)