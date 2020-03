Les clubs suivront les directives du gouvernement | Sports

Les clubs de football professionnels qui composent la Liga suivront les indications qu’ils marquent du gouvernement dans les prochaines heures pour voir s’ils jouent ou non à huis clos le lendemain pour l’avancée du coronavirus, comme pourrait le confirmer Efe auprès de sources des employeurs.

Suite à l’intervention du ministre de la Santé, Salvador Illa, qui a recommandé le télétravail et la flexibilisation des horaires après avoir annoncé la fermeture des centres éducatifs de Madrid, Vitoria et Labastida ordonnée par la Communauté de Madrid et le gouvernement basque, depuis le siège de LaLiga, les clubs attendent des nouvelles. Avec patience et attention, l’évolution des événements dictée par les Conseils de santé des communautés autonomes est suivie depuis LaLiga.