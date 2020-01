Les collectionneurs trouvent beaucoup d’abeilles mais beaucoup moins d’espèces que dans les années 50

Selon une analyse des collections d’abeilles et des observations remontant à un siècle, bien moins d’espèces d’abeilles bourdonnent sur la Terre aujourd’hui, suite à une forte baisse de la diversité des abeilles au cours des trois dernières décennies.

Environ la moitié des espèces d’abeilles sont présentes dans les efforts de collecte actuels pour les musées et autres collections par rapport aux années 1950, lorsque les relevés comptaient environ 1900 espèces par an, les scientifiques rapportent le 10 décembre sur bioRxiv.org. Cette grande diversité dans les collections a perduré pendant plusieurs décennies, mais a ensuite commencé à chuter vers les années 1990, reflétant probablement une réelle baisse de la diversité mondiale des abeilles, selon l’étude, qui est en cours d’examen par les pairs.

«Il s’agit de la première étude suggérant que le déclin des abeilles est un processus mondial et que les changements les plus importants se sont produits ces dernières années», explique Margarita López-Uribe, écologiste évolutionniste des abeilles à Penn State qui ne faisait pas partie de la nouvelle recherche.

Le nouveau travail évalue les tendances mondiales de la diversité des abeilles depuis les années 1920 en exploitant la base de données du Global Biodiversity Information Facility. Ce réseau international de partage de données contient ce que López-Uribe décrit comme «l’ensemble de données le plus complet des enregistrements de collections d’insectes dans le monde», y compris des photos d’abeilles sur le terrain et de spécimens de musée datant du 18e siècle. Des études antérieures sur les abeilles ont signalé une diminution des populations, mais les preuves ont souvent été limitées à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Le nombre d’abeilles domestiques (Apis mellifera) a diminué en Amérique du Nord et en Europe (SN: 6/20/19), par exemple, mais a augmenté en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Pour l’ensemble des abeilles, cependant, la situation mondiale n’était pas claire.

Eduardo Zattara et Marcelo Aizen du groupe d’écologie de la pollinisation à l’Institut de recherche sur la biodiversité et l’environnement à Rio Negro, en Argentine, ont constaté que le nombre d’exemples d’observation des abeilles a grimpé au cours des dernières décennies, probablement en raison du nombre croissant de chercheurs qui se sont rendus sur le terrain pour documenter et étudier les abeilles.

Mais le nombre d’espèces observées a diminué. Dans les années 1950, les collectionneurs ont enregistré environ 22 000 relevés d’abeilles par an, sur environ 1 900 espèces chaque année, pour un total mondial de 5 600 espèces collectées au cours de la décennie. Après avoir corrigé l’effort d’échantillonnage, les chercheurs estiment qu’environ 6 700 espèces auraient été trouvées dans la nature. Dans les années 2010, les collectionneurs ont dénombré en moyenne 860 espèces par an sur une moyenne de plus de 37000 observations par an, ce qui conduit à une estimation d’environ 3400 espèces seulement dans le monde à l’état sauvage.

Cette abeille nicheuse au sol (Pseudapis siamensis) originaire d’Asie du Sud-Est fait partie des espèces d’abeilles qui perdent leur habitat en raison de l’urbanisation et de l’agriculture.Varat Sivayyapram

Des baisses du nombre d’espèces se sont produites sur presque tous les continents, à partir de différents points au cours des quatre dernières décennies mais en grande partie dans les années 90 sur la plupart des continents. L’Australie et les îles voisines constituent une exception, où le nombre d’espèces d’abeilles estimé à partir d’observations est passé d’environ 300 à 500 dans les années 2000. Mais le nombre d’espèces dans cette région est retombé à 300 dans les années 2010. À l’échelle mondiale, des milliers d’espèces d’abeilles sont devenues si rares qu’elles sont difficiles à trouver ou ont disparu.

Ces résultats devraient convaincre les gens que les pertes de diversité des abeilles ne se limitent pas à des régions spécifiques, mais «font partie d’une tendance mondiale plus large», explique Zattara, qui est maintenant scientifique invité au Smithsonian National Museum of Natural History à Washington, D.C.

Bien que l’étude offre un aperçu «inestimable», l’ensemble de données manque sûrement d’importantes collections d’insectes d’Asie, explique le biologiste des abeilles Natapot Warrit de l’Université Chulalongkorn de Bangkok. Il espère que l’étude encouragera d’autres chercheurs de la région à étudier et à partager des données sur les pollinisateurs.

Les abeilles et autres insectes tels que les papillons et les mouches pollinisent plus de 75 pour cent des types de cultures les plus importants cultivés aujourd’hui, selon les scientifiques. Mais ces pollinisateurs sont confrontés à de multiples menaces, notamment l’expansion de la monoculture, les pesticides (SN: 1/17/18), le changement climatique (SN: 9/24/15) et les agents pathogènes qui peuvent se propager avec le commerce international des abeilles (SN: 1 / 18/19). Les chercheurs ont également suggéré que les abeilles pourraient être menacées par les lignes électriques (SN: 11/12/19).

Bien que leur étude révèle un «effondrement mondial majeur de la diversité des abeilles», les chercheurs n’essaient pas de paraître «sombres ou apocalyptiques», dit Zattara. Ils espèrent plutôt que l’étude incitera d’autres scientifiques, décideurs et chefs d’entreprise à prendre des mesures pour inverser le déclin.